Falta de oferta y quejas: los estudiantes no encuentras departamentos, o son muy caros

La disponibilidad bajó un 55% aproximadamente y las principales inmobiliarias platenses culparon a la reciente Ley de Alquileres la cual, supuestamente, hizo que la demanda de stock suba en alza. ¿De qué se trata esta nueva ley? Más que nada sirve para que los alquileres se den de una forma justa y legal. Tras cinco años de lucha, consiguieron puntos muy favorables para todos los inquilinos como por ejemplo la extensión del plazo mínimo de los alquileres de dos a tres años, contratos registrados en la AFIP, entre muchas otras cosas.

Los jóvenes estudiantes ya empezaron a llegar a la ciudad con sus respectivas pertenencias, hasta incluyendo camiones de fletes con muebles, sin alojamiento para buscar directamente al arribar, por esto, los lugares no suelen estar disponibles por mucho tiempo y se encuentran en un precio muy difícil de pagar. Gervasio Muñoz, integrante de Inquilinos Agrupados, dejó muy clara esta situación. “Los inquilinos destinan la mitad de sus sueldos al alquiler“. Los valores oscilan entre los $20.000 hasta los $60.000, obviamente siempre teniendo en cuenta factores como la zona, antigüedad, tamaño, etcétera. Afortunadamente, gracias a la nueva ley, la mayoría de los precios son congelados en cierto tiempo.

Por el lado de las inmobiliarias se reconoce que los alquileres más cotizados en La Plata son las propiedades con perfil para estudiantes, y más que nada aquellas que se ubican en las cercanías de las facultades. Los valores mensuales para los monoambientes, rondan entre 20.000 y 25.000 pesos, un dormitorio, entre 30.000 y 35.000 pesos. Dentro del casco urbano pero alejado de las facultades, un dos ambientes puede resultar más económico, ya que con mejores dimensiones y comodidades se consiguen en un rango de entre los 28.000 a los 30.000 pesos. Si la propiedad ya se encuentro en los barrios más periféricos, la oferta puede ser hasta un 25% menos, según comentan desde las inmobiliarias.

La distinción de valores por zona dentro del casco urbano esta únicamente relacionada con la cercanía a las facultades. Para ese perfil de inquilinos los diferentes barrios ya no generan un atractivo diferencial, ahora exclusivamente se revalorizan las propiedades que están a pasos de las unidades académicas. Esto tiene que ver con la necesidad de reducir costos y los tiempos de traslado, además de la seguridad. Un reconocido martillero local contó que los padres de los jóvenes que vienen a instalarse en La Plata para estudiar “por poco buscan que el departamento que necesitan alquilar quede al lado de la facultad”.

Algunos martilleros y personas dedicadas al sector inmobiliario justificaron la situación con que tras casi dos años de clases virtuales, los alumnos llegaron a la ciudad en un gran aluvión al mismo tiempo y por eso el sistema no dio a basto. Debido a eso, en este momento se encuentran disponibles la mitad de los apartamentos que se encontrarían en una época “normal” comparando con otros años.

Las quejas son el factor común. La gran mayoría están buscando departamentos y pensiones desde fines del año pasado y ya casi no hay nada disponible. Un estudiante de tercer año de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP remarcó. “Estamos a dos meses del comienzo de las clases y todavía no tengo un lugar para vivir. Mi familia está preocupada y no tenemos los medios económicos suficientes como para pagar más de $80.000 un simple dormitorio con baño compartido que se encuentra en la otra punta de la ciudad”. Fuente: infoplatense.com.ar