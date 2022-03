El peor dolor: "La angustia quiere ganar" afirma Maru Botana al recordar a su hijo

Maru Botana se expresó en sus redes sociales sobre el aniversario del nacimiento de su hijo Facundo, quien falleció a sus seis meses de edad por muerte súbita. La famosa cocinera escribió emotivas palabras en un posteo de Instagram y causó conmoción en sus seguidores.

"Hoy es mi día especial y muchos lo saben. Es el día en que te das cuenta que en el corazón el tiempo no pasa. Que sentís lo mismo que el primer día", comenzó su descargo la ex conductora de Sabor a Mí, en alusión a cuán presente está el sentimiento de vacío que sintió el 21 de septiembre del 2008 cuando su madre la llamó para avisarle que su hijo ya no estaba con vida. Maru y su familia habían viajado al sur a vacacionar y dejaron al más pequeño con sus abuelos, por eso fue su madre quien la llamó cuando ella aún estaba de viaje.

Botana continuó su descargo sobre cómo se siente en cada una de estas fechas. "Son esos días en que te sentís rara, donde todos los sentimientos afloran, y donde la libertad y el disfrute están por encima de todo. Son estos días donde la angustia quiere ganar", enunció. Y agregó: "Pero no hay que dejarla. Para mí lo mejor es que convivan la tristeza y la alegría y llevarlas siempre con vos siempre. A la larga son intimas amigas".

"Hoy para mí es un día muy muy especial porque no sólo es el cumpleaños de Facu sino, que se casa mi sobrinita, ahijada a quien adoro, allí está ella en la foto con Él. Lo que es la vida me dejó esta última foto con Maggie", explicó luego la experta en gastronomía que tiene cuatro locales de pastelería en Capital Federal. "Hoy elegí estar en este día especial con mis amigos Joaco y Fer, con mis sobris que adoro, mis chiquis y Berni", reveló luego en alusión a cómo decidió vivir esta especial fecha.

Conmovedora conclusión de Maru Botana sobre la resiliencia

Maru Botana ha demostrado tener un espíritu positivo y alegre durante toda su trayectoria en programas de televisión y en este posteo deja en claro que aún lo conserva, ya que a pesar del gusto amargo de esta fecha para su familia, ella ha sabido cómo resignificar ese dolor. "Este día va terminar siendo una fiesta, donde el amor lo soluciona todo y los sentimientos se juntan, y ahí te das cuenta que aunque tu corazón tenga una herida enorme, podés seguir disfrutando y viviendo al máximo cada día", cerró Maru. Fuente: Maru Botana Instagram