Las redes hicieron viral un video de Antonio Ríos de los ‘90

“¿A qué edad te enteraste que las bailarinas de Antonio Ríos cantaban haciendo lengua de señas?”. La pregunta comenzó a circular entre los usuarios de Facebook a partir de una publicación de Karla Cat y, en las últimas horas, terminó haciéndose viral en Twitter por un posteo de Sebastián Antonelli. Junto a ella, aparecía un viejo video del cantante, en el que se lo veía interpretando el tema Amigo Mío en el programa Pase lo que Pase, conducido por Felipe Camiroaga y Karen Doggenweiler en la televisión Nacional de Chile. Corría el año 1998. Y, detrás del ídolo tropical, estaban sus dos coristas gesticulando y moviendo sus manos mientras seguían su coreografía.

En tiempos en los que la palabra “inclusión” se ha vuelto recurrente pero muchas veces parece ser solo un postulado, el descubrimiento de la actitud del creador de éxitos como Nunca me faltes y Yo me estoy enamorando fue muy elogiada por los internautas. “Tengo una sobrina hipoacústica y mi hermana la llevaba a verlo a los boliches, yo no entendía cómo era posible el fanatismo de mi sobrina. Ahora entiendo todo, gracias”, escribió Cristian Lagart. “¡Que buena iniciativa!”, puso por su parte Florita, quien destacó que este era “el verdadero lenguaje inclusivo”.

En la misma línea, una usuaria llamada Paula aseguró: “No tenía idea y lo encuentro maravillosamente inclusivo. No me gusta esa música, quizá por eso nunca lo supe”. Y otro, de nombre Jorge, agregó: “Te juro me estoy enterando. Disculpas mi ignorancia, es muy bueno”. “Un adelantado”, señaló Celes. “Un visionario por favor, grande Maestro”, escribió Luis Negro. “Así como lo ves, es más inclusivo que el 100 por ciento de los progres palermitanos que hablan con la ‘e’”, puso Máximo Agro. Por su parte, José Espinosa aportó: “Siempre lo supe ya que la bailarina rubia de moño blanco en ese entonces era la señora y ella era sorda y muda”.

Padre de 19 hijos, a sus 67 años Ríos cuenta con cinco esposas en su haber además de unas cuantas parejas sin papeles. En una entrevista que brindó hace un tiempo a Teleshow, el cantante recordó: “Mi familia era muy humilde. Hemos pasado bastantes cosas tristes cuando éramos chiquitos. Mi viejo estaba solo y nosotros éramos cinco. Él trabajaba y mi hermana mayor también, en una casa de familia. En mi casa pasábamos mucho frío”.

Según explicó Antonio, su papá llegó a verlo triunfar en la música y le dio un consejo fundamental. “Estaba orgulloso. Lloraba y me decía algo muy bueno que siempre lo recuerdo: ‘Ahora que sos famoso no te olvides nunca que la plata va en el bolsillo. No cambies nunca el corazón. Sé siempre igual’”, relató. En ese sentido, aseguró que aunque ganó y perdió mucho, “gracias a Dios” nunca se desvió de su camino.

En enero de este año, en tanto, el cantante pasó un difícil momento cuando uno de sus hijos, Arnaldo Daniel, fue detenido acusado de abusar de una nena de ocho años. En ese momento, Ríos publicó un comunicado en su cuenta de Instagram. “Por los hechos de público conocimiento, he de manifestar que nos encontramos a la espera de una resolución a este conflicto por las vías que corresponda, poniendo todo en manos de la Justicia y de nuestros abogados que trabajan arduamente. Vale aclarar que, por sugerencia de mi letrada, no haré ningún tipo de entrevista sobre los hechos, para resguardar no solo a mi hijo y a mi familia, sino también a la menor. Sin más que agregar, agradezco nuevamente por este espacio y les envío un salud”, decía en el mismo. Fuente: infobae.com