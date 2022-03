Thelma Fardín fue la invitada de Julieta Camaño en "Right Now", el programa de entrevistas que conduce y abordó la noticia sobre los seis hombres que violaron a una joven adentro de un auto en Palermo.

Entre otras cosas, la actriz se metió en la acalorada discusión que tuvieron Flor Peña con Nancy Pazos, quienes intentaron una explicación a la violencia machista. La periodista había dicho que todos los hombres machistas son violadores, y Peña la contradijo alegando que eran "enfermos". Fardín, una estudiosa y entendedora del tema, aprovechó la ocasión para llevar luz a la problemática.

"Las víctimas siempre somos las que ponemos la cara, pero lo que nos pareció importante (con la viralización de la foto de los acusados) fue mostrar que tienen cara, tienen nombre y apellido. Y que son enfermos, no se contagian, no es que alejándonos podemos salvarnos, no funciona de esa manera. Son hijos sanísimos de este sistema que los pone en ese lugar y nos pone a nosotros en el lugar de víctimas", aseguró.

Luego dijo que siente "mucha impotencia" porque nada parece alcanzar. "Se nos pedía que habláramos a tiempo, lo hicimos. Pero nunca alcanza. Las leyes no se cumplen y el problema de esto es que se empieza a generar en el imaginario la idea de una impunidad absoluta, de que no pasa nada, que no importa", añadió. Fuente: Indalo Media