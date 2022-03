Entraron a la casa de un exjugador de Gimnasia: le pegaron y se llevaron plata y camisetas

Un nuevo hecho de inseguridad se dio a conocer durante las últimas horas en La Plata y esta vez tuvo como protagonista a un histórico jugador de Gimnasia y su esposa. Se trata de Antonio Rosl, quien también supo jugar en San Lorenzo y la Selección argentina.

Según informaron fuentes policiales, el hecho sucedió en la vivienda del ex futbolista ubicada en la zona de calle 23 entre 45 y 46. Fue el domingo por la madrugada cuando Rosl fue sorprendido por dos delincuentes que lo atacaron golpeándolo y reduciéndolo dentro del domicilio.

Una vez que se encontraba dentro de la casa, fueron los propios ladrones quienes despertaron a los golpes a ambos propietarios y comenzaron a recolectar su botín, se compuso de plata en efectivo, joyas y hasta se llevaron históricas camisetas, entre otras cosas.

“Me desperté por el dolor que me produjo la trompada que me pegaron en las costillas. Me pegaron también en la boca y me pidieron que me callara, yo les prometí que no iba a gritar”, contó Antonio Rosl.

Al tener a las víctimas bajo control, los delincuentes comieron alimentos de la heladera, se tomaron una cerveza y tras haber consumado el robo, pidieron las llaves de la casa y escaparon sin dejar rastros. Rosl y su familia se encuentran indignados y asustados al mismo tiempo por lo ocurrido, y piden mayor seguridad y patrullaje en la zona. Fuente: 0221.com.ar