La historia del platense que se anotó como voluntario y quiere combatir en Ucrania

"No me asusta ir al campo de batalla. Tengo manejo de armas porque aprendí desde chico, aunque sé que no es lo mismo eso que una guerra". El que habla es Claudio Serna, el platense que se anotó como voluntario para ir a Ucrania y que está dispuesto a ir al campo de batalla en caso de que ahí lo necesiten.

En diálogo con 221Radio, reveló que su familia "no está de acuerdo" con su decisión pero manifestó que "yo sé que si voy siento que voy a volver". "Si esto ocurre, pediré la licencia en el trabajo", agregó.

#ElCafecito☕️ | AHORA | ¿Quién es el platense que se anotó como voluntario para ir a Ucrania?👇



🗣️Claudio de la Serna: "No conozco a nadie en La Plata que lo haya hecho y creo que el gobierno argentino le dio la espalda. Yo estoy dispuesto para ir a la guerra"



📻FM 103.1 https://t.co/PHkWzZIUYl — 221 Radio 103.1 (@221radio) March 7, 2022

Serna actualmente trabaja en la Secretaría de Seguridad local y contó que no porta armas pero desde chico aprendió a utilizarlas porque de chico vivía en el campo y su padre lo llevaba de caza deportiva. "Desde chico mi padre me enseñó a hacer caza deportiva. Uno aprendió y me crie en el campo", relató.

#ElCafecito☕️ | AHORA | ¿Quién es el platense que se anotó como voluntario para ir a Ucrania?👇



🗣️Claudio de la Serna: "No me asusta ir al campo de batalla. Tengo manejo de armas porque aprendí desde chico, aunque se que no es lo mismo eso que una guerra"



📻FM 103.1 pic.twitter.com/MpqM3AfR0D — 221 Radio 103.1 (@221radio) March 7, 2022

En esa línea, reveló que no tiene experiencia en combate armando pero expresó que sintió la necesidad de dar una mano por todo lo que está pasando. "Me da bronca, no tendría que haber en la época que estamos", subrayó.

A su vez, fue consultado por la Guerra de Malvinas y recordó: "Eso fue cuando iba a la escuela, en ese momento con un compañero siempre decíamos que queríamos ir allá".

#ElCafecito☕️ | AHORA | ¿Quién es el platense que se anotó como voluntario para ir a Ucrania?👇



🗣️Claudio de la Serna: "Mi familia no está de acuerdo, pero yo se que si voy siento que voy a volver. Si esto ocurre, pediré la licencia en el trabajo"



📻FM 103.1 pic.twitter.com/VJf4SHzkB6 — 221 Radio 103.1 (@221radio) March 7, 2022

Por último, Serna explicó que "no conoce a nadie en La Plata que lo haya hecho y creo que el gobierno argentino le dio la espalda". "Yo estoy dispuesto para ir a la guerra", concluyó. Fuente: 0221.com.ar