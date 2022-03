Esquirlas de guerra: el Pan no deja de aumentar en la región, preocupación por desabastecimiento

Los efectos de la guerra entre Rusia y Ucrania tienen consecuencias cada vez más notorias y afectan la economía de diferentes países. En ese marco, La Plata no está ajena al conflicto que mantiene en vilo al mundo y comienza a sufrir los coletazos del enfrentamiento bélico.

Esta situación se refleja claramente en el abrupto aumento de precios del pan y de los productos de panadería en los comercios de la ciudad. Según explicaron, la guerra desatada tras la invasión de las tropas rusas provocó un aumento del valor del trigo, que a su vez elevó el precio de la harina.

En este sentido, los panaderos platenses están en alerta ya que el precio de la bolsa de harina sufrió un importante incremento en un corto tiempo y advierten que la suba podría no detenerse: "El aumento de la harina está, la bolsa pasó de 1.400 pesos a 1.900 y de 1.900 a 2.100 en pocos días. La harina es la base de una panadería, si no hay harina, no hay panadería", explicaron desde La Catedral, histórico negocio ubicado en 17 y 54.

En este sentido, Norma, su dueña, explicó que la situación se origina debido a que Argentina exporta su propio trigo a Rusia y Ucrania, donde se elabora la harina que envían nuevamente a nuestro país:

Todos los panaderos están revolucionados por esto. Nosotros somos exportadores de nuestro propio trigo que va a Ucrania y a Rusia, y ellos nos venden la harina, ya que tienen los mayores harineros del mundo. Con la guerra, los precios aumentaron rápidamente y ya se sienten los efectos

"Si la guerra no para, esto sigue y puede haber más aumentos. Deberían dejar de exportar a Ucrania y a Rusia para que el trigo quede acá porque nosotros tenemos harineros", indicó la mujer y remarcó que la suba de la harina también tiene sus consecuencias en el valor de otros productos: "Todo empezó muy de golpe hace un mes atrás y, por ejemplo, debido al aumento de la harina aumentó la margarina y el aceite".

Por otra parte, señaló que los vecinos y clientes no se sorprenden con los aumentos y están al tanto de lo que ocurre y sus efectos: "Los clientes están muy al tanto de todo, van preguntando precios todos los días y compran donde está más barato. Nosotros sabemos explicar lo que pasa, pero la gente ya sabe todo".

Vale destacar que en enero la bolsa de 25 kilos de harina les costaba a los panaderos entre 900 y 1.000 pesos. Ahora, según indicaron desde La Catedral, cuesta alrededor de 2.000. En tanto, el precio del pan y de los productos panificados aumentó un 25% a mediados de febrero y el kilo se vende en promedio a 300 pesos. La docena de facturas, en tanto, cuesta 600 pesos. Fuente: 0221.com.ar