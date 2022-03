La batalla por los honorarios: IOMA cuestionó las "agresivas declaraciones" del presidente de la AMP

El vocal del directorio del IOMA, Mariano Cardelli, se expresó en su red social Facebook ante "las agresivas declaraciones del presidente de la Agremiación Médica Platense" contra el Instituto.

En su publicación, Cardelli dijo que "cuando empieza la agresión es momento de parar la pelota, decir basta y volver a empezar por el bien de todos. Después de los lamentables y agresivos dichos del presidente de la Agremiación Médica Platense, el Dr. Pablo Romero, quien sostuvo estar 'asqueado' de la gestión del IOMA, como mínimo puede ser considerado una agresión con mucha carga de violencia, ya que uno se asquea de algo que considera 'asqueroso, repugnante'".

Cuando empieza la agresión es momento de parar la pelota, decir basta y volver a empezar por el bien de todos.

Después de los lamentables y agresivos dichos del presidente de la Agremiación Médica Platense, el Dr. Pablo Romero, quien sostuvo estar “asqueado” de la gestión del IOMA, como mínimo puede ser considerado una agresión con mucha carga de violencia, ya que uno se asquea de algo que considera “asqueroso, repugnante”. En tiempos en los que estamos dialogando, acercando posiciones, viendo qué es lo mejor para nuestros afiliados y afiliadas y no para las corporaciones, no aportan estos conceptos para alcanzar acuerdos.

En estas declaraciones, no puedo dejar de señalar, hay un nuevo intento de generar malestar entre los médicos y médicas platenses para con el IOMA. Estas declaraciones, cargadas con un discurso tendencioso, confuso y violento, no cuentan las veces que nos hemos reunido, llevando propuestas, ideas y soluciones para mejorar todo aquello que haya que mejorar. Como IOMA, muy por el contrario de lo que quieren hacer creer estos dirigentes, queremos más profesionales comprometidos con el bienestar y la salud de nuestro universo afiliatorio. Que no mientan.

Lejos de propugnar la eliminación de la precarización laboral médica, de luchar contra el pluriempleo y por mejores honorarios, las reivindicaciones de la AMP nunca fueron en ese sentido. Al contrario, sus demandas favorecen esos problemas de los profesionales médicos. ¿Alguien puede señalar alguna acción de esa organización para cambiar la situación e ir hacia un modelo distinto?, ¿alguien imagina ser médico, trabajar para la AMP sin tener que juntar papeles, sin tener que facturar, estar en blanco y tener todos los derechos laborales? La respuesta cae de maduro. El modelo que parece defender la Agremiación Medica Platense lleva a que ningún médico tenga derechos laborales, vacaciones pagas, aguinaldo, licencia con goce de sueldo, y que deba ejercer en el pluriempleo. Cabe suponer, que quienes tienen el manejo de esa entidad (que no son la inmensa mayoría de los profesionales) necesitan ese modelo.

Si lo que realmente se quiere es tener un diálogo o un entendimiento mutuo debemos empezar por hablar claro y honestamente, sin tergiversar ni ocultar la realidad. Este tipo de manifestaciones del Presidente de la AMP, colocan a esa entidad en un lugar de oposición política, que se evidencia en el comportamiento que ha tenido esa entidad desde diciembre de 2019.

El Dr. Pablo Romero, presidente de la AMP, habla de “discriminación” de nuestra obra social para con la Agremiación, pero no explican a qué se refieren. Muy por el contrario las afiliadas y afilados de IOMA deberían sentirse discriminados por esa dirigencia ya que, a pesar de todo el esfuerzo que realiza la obra social en comparación con gestiones anteriores en cuanto a saldar deudas, mejorar los procesos administrativos, desarrollar y poner a disposición tecnología digital para los médicos con el objetivo de mejorar los procesos de trabajo y evitar débitos por mala administración, y los constantes incrementos de valores de honorarios, se encuentra IOMA sin recibir ningún tipo de cooperación de esa organización.

En este particular, cabe decir e informar a las afiliadas y afiliados, que la AMP no cumple con puntos clave del convenio como brindar una cartilla médica real, actualizada y accesible. No incentiva entre sus profesionales el uso de las herramientas digitales -como token, receta electrónica, historia clínica digital -, que puso IOMA a disposición. No controla el desempeño de .los médicos, carecen de políticas para mejorar la calidad prestacional médica, no efectúan ni capacitan en la prescripción adecuada de medicamentos, prótesis u otros insumos médicos, generando así mayores problemas para las más de 300 mil personas afiliadas en la región de La Plata IOMA.

Claro que nos preocupa y nos ocupa solucionar estos problemas. Podrá comprobarse que cualquier persona puede consultar la cartilla de profesionales médicos publicada en la web oficial de IOMA que fuera remitida y supervisada por la AMP y encontrarse con la mala noticia de que al solicitar una consulta médica tiene un 70% de posibilidades de que ese galeno no atienda por IOMA o no atienda en esa dirección.

Lo llamativo es que la AMP reacciona ahora de una manera inusitada, sin que lo haya hecho de la misma manera en momentos en los que gobernó la Provincia María Eugenia Vidal, y que fueron años difíciles para los profesionales como para todas y todos las y los bonaerenses. Durante la gestión de Vidal los honorarios médicos de la AMP, como de otras agremiaciones, perdieron fuertemente el poder adquisitivo teniendo en cuenta la inflación acumulada en ese período (INDEC). No ocurrió lo mismo desde 2019, con pandemia en el medio, y desde IOMA convocamos a discutir para recuperar cualquier diminución que se haya verificado en los últimos meses (que no supera el 2%).

El señalamiento de que el IOMA no cumple el convenio cuando no da de alta a los médicos que ellos solicitan, es absurdo. La obligación de conformar y controlar la red prestacional, por ley, es de la Obra Social. Esto es indiscutible, además lo han reafirmado diversos fallos judiciales recientes. No obstante, es importante destacar que la obra social no dejó de dar de alta en ningún momento a los/as médicos/as de la AMP y de ninguna manera como IOMA tenemos intenciones de hacerlo.

¿Quiénes manejan y determinan las acciones de la Agremiación Medica Platense? Lo que sabemos es que hay un 8% de médicos que hace décadas concentra el 50% de la facturación y son socios o dueños de clínicas…y que no es porque trabajan más que otros profesionales. Hay una estructuración del trabajo médico que concentra los ingresos en unos pocos y no parece que la AMP lo quiera cambiar. Siempre va a ser desigual. Tanto es así que, cuando ofrecimos a esa agremiación pagar un 30% más a los médicos que hacen consultas por el uso de herramientas digitales, lo rechazaron. Parece increíble, pero es verdad. Dicen estar preocupados porque los valores de las consultas están bajos, pero no aceptan un plus del 30% para las consultas. ¿Pero si ofrecemos un 30% a las prácticas quirúrgicas o de imágenes – las rentables -, alguien tiene dudas de que lo aceptarían?.

Varios dirigentes de esa entidad son conocidos militantes políticos de partidos de oposición al actual gobierno y abusan de su posición para arrastrar a los médicos a hacer oposición al gobierno. Basta fijarse en lo que ocurrió en 2020, que construyeron un discurso que hoy se puede ver con claridad que era FALSO, hablando del cambio de modelo prestacional del IOMA y el fin de la libre elección. Pero las falsedades continúan.

Este marzo empezó un nuevo capítulo de la campaña de la mentira para buscar indignación y poder presionar a la gestión del IOMA para que no cumpla con sus funciones que tiene por ley de control, auditoria y regulación del sistema prestacional de la Obra Social. Siguen negando la cartilla médica a nuestros afiliados y el uso de herramientas digitales que benefician a todos, algo que resulta totalmente insólito y contrario a lo que sucede en los mejores sistemas de salud del mundo: la evolución hacía sistemas digitales que son más ágiles y transparentes. ¿O es que no quieren transparencia?

El modelo defiende la AMP, porque no lo cuestiona, precariza el trabajo, les quita a los y las medicas derechos sociales y les impide su representación a través de sindicatos en verdaderas paritarias por un salario digno.

La cruenta oposición a los Policonsultorios de IOMA, programa con cobertura 100% en la atención, y la discusión sobre su legitimidad y necesidad, está fuera de la realidad. Nuestros afiliados no solo no los discuten, sino que los valoran. Reiteradas son las muestras de agradecimiento por la buena atención hacia los profesionales que allí trabajan y que la AMP cuestiona. Llamar a los médicos, sentarlos en las oficinas de la agremiación, decirles mentiras, amenazar con que si siguen trabajando para los policonsultorios serán expulsados de esa organización y denunciados por falta de ética en el colegio de médicos constituye una acción que podría ser considerada persecutoria e ilegal, en contra de un Programa que es en favor de los afiliados.

El IOMA seguirá adelante y trabajando para mejorar la atención de sus afiliada/os con aquellos a quienes realmente les interese la salud del pueblo sin poner por encima privilegios corporativos construidos durante años. Nunca nos interesó luchar contra la Agremiación Medica Platense, a tal punto que los volvimos a invitar a dejar de lado toda actitud agresiva y de especulación política partidaria, porque de lo contrario no solucionamos los problemas del sistema de salud, afectando a la población y a los propios médicos que quieren trabajar con mejores ingresos. Los problemas políticos y de instituciones tan grandes no se solucionan en 2 ni 4 años, pero estamos mejorando, y el camino es trabajar en conjunto y sin agresiones.