Alerta por los Micros en La Plata: el posible paro quedó en suspenso hasta la audiencia del viernes

Con la cercanía de mediados de marzo se agudizan los problemas en materia de transporte a nivel regional. Es que los choferes de micros de La Plata todavía no alcanzaron un acuerdo con los representantes del empresariado del sector y aunque no anunciaron medidas, no descartan la posibilidad de ir a paro.

Los trabajadores iban a reunirse en febrero para intentar llegar acordar un aumento, pero el encuentro quedó trunco. Según explicaron referentes del sector, se pretende un incremento de $15.000 por lo trabajado durante enero y febrero, a cuenta de una suba fija y general.

La audiencia pedida por los representantes gremiales de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) local y prevista para el jueves pasado, se pasó para este miércoles y ahora se confirmó que el viernes es el nuevo día de la cita entre representantes sindicales, empresarios y autoridades del ministerio de Trabajo.

Si al 15 de marzo las reuniones paritarias no hubieran avanzado, desde la UTA habían adelantado la posibilidad de tomar medidas de fuerza. En diálogo con este medio, sin embargo, voceros de la UTA destacaron que "hasta ahora" no se tomó ninguna decisión en esa línea. En cualquier caso, habrá que esperar al viernes para conocer cómo avanzan las negociaciones y si efectivamente la semana próxima habrá complicaciones con el transporte público. Fuente: 0221.com.ar