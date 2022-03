La platense que llegó a ser reina: el Carnaval de Gualeguaychú coronó a Carla Cortina en lo más alto

La platense Carla Cortina era solo una nena cuando descubrió que el carnaval era su verdadera pasión. Fue cuando su familia cambió las playas de la Costa Atlántica de nuestro país por la atmósfera que se vive en las calles de Gualeguaychú, Entre Ríos, durante el verano. Música, alegría y un imponente corsódromo fueron algunas de las características que la atraparon de esta popular celebración. Ahora, la representante de la comparsa Papelitos del Club Juventud Unida llegó a lo máximo y fue coronada Reina del Carnaval del País 2022.

"Tengo 34 años y desde los 12 que con mi familia decidimos vacacionar en Entre Ríos, para no ir a la Costa como habitualmente lo hacemos los platenses. Desde ese momento, conocimos el carnaval y la verdad que nos enamoramos", dijo. Todavía feliz por la consagración, Carla recordó cuando sus padres viajaron hasta Gualeguaychú para contratar una comparsa, como regalo para sus 15. "En ese momento no había redes sociales pero, a partir de ahí, empezamos a tener conexión directa con los integrantes y la gente del lugar. A los 16 años, empecé a bailar en el carnaval, casi la mitad de mi vida participando en este evento. Desde hace mucho tiempo que bailo con mi hermano (Ignacio)... los dos somos muy carnavaleros y mi familia siempre banca esto", completó.

View this post on Instagram A post shared by Carla Cortina (@cortinacarla)

Gracias a su talento y pasión por el carnaval, Carla fue ganando lugares importantes en la comparsa Papelitos. “En cada comparsa hay dos lugares importantes. Uno es reina y el otro pasista, que es la que baila con la batucada, es como la bailarina principal”, explicó. Y agregó: “En el 2010 tuve la suerte de ser pasista por primera vez. Después fue en 2018 y 2020, en la última edición de Papelitos. Ahora me eligieron reina, tengo una trayectoria bastante importante, todos los años viajando. Mucha gente de La Plata viaja todos los fines de semana hasta Gualeguaychú. Todos trabajamos durante la semana pero, cuando llega el viernes, llevamos el bolso y salimos para Entre Ríos. Estamos ahí hasta el domingo y el lunes volvemos a la rutina. La verdad que no lo tomo como un esfuerzo porque esta es mi pasión”.

En esa línea, indicó que los ensayos de la comparsa suelen comenzar entre octubre y noviembre. “Habitualmente, tienen ensayos generales que son tres fechas importantes. Cuando era más chica tenía más prácticas porque tenía que bailar con la batucada y era todo más exigente, sumado a la puesta escena. Ahora que tuve que cumplir como reina, la preparación corría por mi cuenta, tenía que desfilar haciendo mi coreografía o lo que quería hacer sobre la pista”, detalló.

A diferencia de lo que ocurre todos los años, la Comisión de Carnaval decidió suspender la elección de la reina por el fallecimiento de una persona que trabajaba en las carrozas. Cabe señalar que esta celebración se hace por las diez noches de carnaval, que se desarrollan entre enero y febrero. Es por eso que en esta oportunidad, el jurado evalúo a las cinco candidatas al cetro por su desempeño durante todos los fines de semana.

“Todas las noches fueron jurados diferentes a evaluar las comparsas. Evalúan lo que es vestuario, carroza, puesta en escena o desplazamiento. De la reina observan: belleza, desplazamiento, la empatía con el público, elegancia. Como no se hizo la elección de la reina, tuvimos una noche adicional donde el jurado nos hizo una evaluación de oralidad. Estuvo bueno porque iba a ser puntuado la persona que caminaba, si bien defendemos y amamos el carnaval, está bueno que nos evalúan con oralidad para conocernos y quiénes somos”, comentó Carla.

Sobre lo que significa este cetro para su familia, no dudó en señalar que generó muchísima felicidad porque “son todos carnavaleros” y tienen un fuerte sentido de pertenencia con Gualeguaychú. “Es como que adoptamos la ciudad. De enero a febrero es carnaval y es un boom de emociones. Igual tiene un montón de atractivos turístico”, añadió.

Ya con el premio en sus manos, las redes sociales de la joven platense explotaron con mensajes para felicitarla. En medio del boom que significó esta consagración, Cortina destacó que todo sirve para transmitir lo que se vive en el carnaval. “Ya que cinco personas que no conocían y decidan ir al carnaval creo que es un día ganado. El carnaval es mi segunda cara, es un lado artístico. Todo el mundo me pregunta si soy bailarina pero no. Lo hago porque es mi pasión”, subrayó.

View this post on Instagram A post shared by Carla Cortina (@cortinacarla)

A futuro, Carla todavía no tiene nada planificado pero es consciente de la responsabilidad que tiene desde el momento en que fue elegida como Reina del Carnaval. “Esto es un honor. Me encanta que la ciudad sepa mi historia y, por supuesto, representar a La Plata. Cada vez que piso el corsódromo se me explota el corazón. Te sentís tan importante para el público y es transmitir esa alegría”, indicó, al tiempo que manifestó: “La primera vez que la vi dije: 'Quiero estar adentro'. No es lo mismo verlo de afuera, que es impactante porque tiene un nivel artístico increíble, que ser parte y pisar el circuito. Deseo que todo el mundo pueda vivir eso”.

Teniendo en cuenta el constante crecimiento que tienen los corsos en La Plata y en otros puntos del país, Cortina se entusiasma con la posibilidad de ser convocada por otras comparsas para transmitir los valores y la alegría que se vive en el carnaval. “En Ensenada sí me han llamado para los corsos pero siempre representando a Papelitos. Yo feliz si me llaman para un corso. Me encanta. Todo lo que sea compartir y que la gente conozca el carnaval digo que sí. El ambiente de carnaval es muy lindo y festivo. Si puedo ayudar en lo que sea, lo voy a hacer”, concluyó.

Este viernes desde las 21, Carla celebrará junto a la comparsa Papelitos su título y tendrá el honor de desfilar delante de una gran cantidad de fanáticos del Carnaval del País. Fuente: 0221.com.ar