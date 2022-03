Este sábado lo despedirán, de 11 a 15, en la casa velatoria de Caramuto, ubicada en el barrio de Almagro, sobre la avenida Independencia. Tras ello, lo trasladarán a Rosario, donde se hará el entierro este domingo. Resta definir si, ambos rituales estarán o no abiertos a la audiencia.

El dolor de los famosos y políticos por su muerte

La noticia de la muerte del conductor, periodista y productor de 51 años caló hondo en el público argentino, y las redes sociales se llenaron de mensajes de personas que recurrieron a las distintas plataformas para expresarse ante el dolor de su pérdida.

La conductora Mirtha Legrand escribió: “Quisiera mandar mi pésame por la muerte de Gerardo Rozín. Excelente productor y competidor. Amaba la televisión. Mis condolencias a sus familiares y amigos”. En tanto, Marcelo Tinelli, envió un cálido mensaje dedicando a la familia del periodista: “Todo mi abrazo y amor a la familia de un gran tipo cómo Gerardo Rozín. Se lo va extrañar mucho. Un laburante incansable y muy talentoso de este medio. Enorme tristeza”.

Quisiera mandar mi pésame por la muerte de Gerardo Rozín. Excelente productor y competidor. Amaba la televisión.

Mis condolencias a sus familiares y amigos. — Mirtha Legrand (@mirthalegrand) March 12, 2022

Sin embargo, los saludos trascendieron al mundo del espectáculo y la política también se sumó para darle su adiós a Rozín. Uno de ellos fue el presidente Alberto Fernández quien, minutos después de que se conociera la noticia, escribió un mensaje en Twitter para manifestar su “profundo pesar por la temprana partida” del conductor, a quien definió como “un inmenso profesional, querido por todo aquel que tuvo la dicha de conocerlo”.

Profundo pesar por la temprana partida del periodista y conductor, Gerardo Rozín. Un inmenso profesional, querido por todo aquel que tuvo la dicha de conocerlo.



Abrazo a sus seres queridos y familiares en este momento difícil. pic.twitter.com/rkIlm91iuK — Alberto Fernández (@alferdez) March 12, 2022

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, también expresó su pesar y remarcó cuán triste es su “pronta partida”. “Un tipo que amaba su profesión y que con su carisma y su talento traspasó la pantalla y fue parte de la vida de los argentinos. Le mando un abrazo enorme a su familia y a sus seres queridos en este momento tan doloroso”, escribió.

Qué tristeza me genera la pronta partida de Gerardo Rozín. Un tipo que amaba su profesión y que con su carisma y su talento traspasó la pantalla y fue parte de la vida de los argentinos. Le mando un abrazo enorme a su familia y a sus seres queridos en este momento tan doloroso. — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) March 12, 2022

La despedida de Rozín de la televisión argentina



Su gran despedida de la televisión fue el 26 de diciembre cuando, en la última emisión de 2021 de La Peña del Morfi, pronunció un emotivo discurso. En aquella ocasión se mostró en paz: “Por algunas razones, el brindis personal por primera vez me lo guardo. ¿Por qué? Porque lo tengo bien. Es lindo tener el brindis bien. Quiero a los que me quieren. Me quieren a los que quiero. Lo saben”, dijo y, tras ello, recorrió su carrera, desde que comenzó, a sus 15 años, hasta ese momento. “Yo trabajo para una gente que disfruta de una manera distinta. Yo disfruto tratando de que disfruten”.

La partida de un periodista todo terreno

El conductor Gerardo Rozín murió este viernes a los 51 años, a causa de un tumor cerebral, según pudo confirmar. La audiencia fiel que lo siguió a lo largo de los años y de los proyectos, como si se tratara de un amigo al que siempre daba gusto volver a ver, lo conoció en la pantalla chica como conductor, presentador, periodista y panelista.

Y sin embargo, el verdadero orgullo de Gerardo Rozín fue ser productor. Y es lógico, si se tiene en cuenta la cantidad de personalidades que pasaron por Morfi… todos a la mesa y La peña de morfi, desde 2015 hasta ahora. También por La pregunta animal, por Gracias por venir, y hasta por sus diferentes ciclos en la radio. Porque esa simpatía y respeto que emanaba de él, no tenía clase social o medidor de fama. Todos se sentían bien al escucharlo.

Además de sus destacadas dotes para la entrevista, Gerardo construyó su carrera a partir de correrse de los estereotipos televisivos. Le divertía más decir que era “gordo, feo, petiso y judío” que mostrar sus credenciales de profundo admirador de Raymond Chandler, George Gershwin, Woody Allen, Les Luthiers o Roberto Fontanarrosa. A veces se ponía un poco más serio, apenas un poco, y reconocía: “Soy el más grasa de los cool pero el más cool de los populares”.

A Gerardo Rozín, rosarino desde el 18 de junio de 1970, el periodismo lo atrapó antes de que él mismo lo supiera: “Siempre fui periodista aunque creía que no -le contó a Julia Mengolini en 2011-. Pensaba que iba a ser anatomo-patólogo porque había una serie que se llamaba Quincy, que era como CSI del Precámbrico, pero al final me di cuenta de que lo que en realidad me gustaban eran las series. Después pensé que iba a ser abogado laboralista por una tía mía que era muy militante pero a los 12 años ya tenía mi revista. Además, desde los 10 años leía muy concienzudamente la revista Humor, totalmente fuera de sincro. Siempre fui un viejo choto, y ahora la edad real ya me va justificando”.

En abril de 2021, Gerardo sorprendió al poner el pie en el freno por primera vez en su vida y ausentarse de La peña de Morfi. Para disipar rumores explicó en primera persona lo que le sucedía: “Ando con unos problemas de salud que afortunadamente pintan bien y son arreglables, nada más grave de lo que por suerte pudo ser, pero que requiere hacerme estudios y trabajar en el asunto. Lo cierto es que me tengo que ocupar seriamente de ver a qué obedecen algunos síntomas que me aparecieron. Empiezo recién ahora el camino de este diagnóstico y a estudiar un poco el asunto”

Rozín reflexionaba sobre la cercanía con su público: “La gente me trata como si no fuera de la tele, como a un pariente, con lo bueno y con lo malo que eso implica -matizaba-. Llego a un lugar y me empiezan a hablar como a alguien que conocen de toda la vida y me hacen comentarios de los más diversos. Como durante mucho tiempo hice política, hasta me hablan del país, de la grieta. Es muy curioso y divertido