Nueva Plata, la bellísima hermana menor de La Plata que se desangra escondida en un rincón de Pehuajó

La Municipalidad de Peuhajó aclara en su sitio web que la localidad que emula la gran obra de Dardo Rocha "fue fundada el 1º de diciembre de 1888 por don Rafael José Hernández como Centro Agrícola 'Nueva Plata', dentro de la estancia “El Tata”.

Al parecer, lo hizo "pensando en un pueblo con el mismo nombre y con la posibilidad de que a sus tierras altas llegue el ferrocarril".

"Nueva Plata sería imaginada por Hernández similar a la ciudad de La Plata en su trazado", agrega la reseña. Está ubicada a 383 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y a unos 422 de La Plata.

La Plata

Nueva Plata

La localidad es como una maqueta de la moderna creación del grupo de arquitectos e ingenieros que coordinó Pedro Benoit para darle a la provincia de Buenos Aires una nueva capital.

La Plata

"Esa misma fecha reúne también la creación de una Capellanía Vicaria en la que fue nombrada interinamente en la que fue nombrado el presbítero Doctor Eugenio Durand, el 11 de marzo de 1889, la misma fue elevada al rango de rango de Parroquia y tenía jurisdicción sobre Pehuajó y Trenque Lauquen. Fue puesta bajo la advocación de San Anselmo en memoria de su esposa Anselma G. Serantes fallecida muy joven. Hernández intentó poblar con inmigrantes la colonia, pero no pudo ser, al igual que la llegada del ferrocarril. En la plaza Arzobispo Espinosa se encuentra el monumento a Rafael J. Hernández realizado por su hijo Rafaelito" menciona, también, la página oficial del distrito que dirige el intendente Pablo Zurro.

Los lugareños atribuyen el nombre de la iglesia del pueblo, San Rafael, a Rafael Hernández, hermano y compañero de ruta de José, con fuerte predicamento en la región.

A diferencia de La Plata, en Nueva Plata hay cada vez menos habitantes. El censo de 1980 arrojó como resultado que en ese poblado vivían 316 personas, en 1991 esa cifra descendió a 235 habitantes, en 2001 a 208 encuestados, y en 2010 el relevamiento indicó casi la misma cantidad: 206 lugareños.

Foto tomada en la mañana de hoy, domingo 26 de diciembre de 2021, por una cronista de PrimeraPagina.info

"Está cerca del pueblo donde se radicaron mis abuelos paternos, mis abuelos maternos que a su vez los primeros venían de San Andrés de Giles cuando allí recalaron cuando llegaron en enormes barcos de Italia buscando un mundo nuevo, una vida nueva. Esa vida se constituyó de gente trabajadora, gente que era buenísima, que tenía como meta progresar. No había drogas, mala vida, ni sentimientos encontrados en mi familia. Cuando vi el pueblo me hizo a acordar a todos los pueblos que conocí cuando era chica y me enorgullezco de haber pertenecido a ese núcleo de fundadores", comentó Graciela Andrini en el mencionado blog .

Los editores de Conocé La Provincia señalaron que "el pueblo ha sufrido dos fuertes inundaciones, una en 1987 y otra en 2000", y aclararon: "Durante 2013 las aguas volvieron a crecer aunque no de manera tan devastadora como en aquellos años". Ese año La Plata tuvo su trágica y más grande inundación de su historia.

Otro punto en común es el origen italianísimo de ambas poblaciones. No obstante es el trazado lo que más las hermana. En Conocé La Provincia publicaron imágenes imperdibles de Nueva Plata, que enamoran a quien las observa y generan el deseo de agendar una visita al pueblo para cualquier época del año.

Vamos a compartir algunas de esas fotos con el crédito correspondiente a su autores, que cuentan en su blog: "Somos una familia viajera argentina del partido de Tres de Febrero, Provincia de Buenos Aires. Hemos recorrido (y seguimos recorriendo!) La Provincia durante varios años, pueblo a pueblo. Hemos también recorrido gran parte de Argentina y otros países de América Latina".

Fuentes: infoblancosobrenegro.com