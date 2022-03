Tildaron al influencer Coscu de "mufa" y se armó la polémica en Twitter: bilardismo bobo entre bobos

Las redes sociales suelen ser terreno fértil, para elevar o bien para destruir la imagen de una personalidad. En esta oportunidad el elegido fue el streamer Martín Perez Di Salvo, más conocido como Coscu, que tras la derrota del París Saint Germain de Lionel Messi fue señalado como "mufa".

"NO TENGO DUDAS QUE EL DECLIVE DE MESSI COMENZO ESTA NOCHE", escribieron desde la cuenta de @LoloMoralesss en Twitter, mostrando la foto del streamer junto a Lionel Messi del 2021.

Tras el mensaje de @LoloMoralesss que tuvo más de 20 mil me gusta en Twitter, el streamer no se quedó callado y decidió responder el agravio, "Curioso unas semanas después de esa foto hizo 3 con la camiseta más importante de todas. Cuando volvió el público en el estadio de river. Por ahí no lo viste Lolo… Yo lo vi con mis amigos desde un palco (al cual nos invitaron los jugadores)", respondió Coscu visiblemente ofuscado con el mote que intentan ponerle en las redes.

Tras la polémica que se generó en Twitter, el hashtag #CoscuMufa se convirtió en tendencia y el streamer continuó demostrando su incomodidad con el señalamiento virtual que está padeciendo, "Me tiraron la mala de mufa con 20mil likes arriba pa… entendeme con esa no se jode", sentenció. Fuentes: lamovidaplatense.com e infocielo.com