Corte, sentada y protesta por la denuncia de un caso de abuso en el Normal 2

Momentos de tensión se viven por estas horas en la puerta de la Escuela Normal N° 2 donde una buena parte de los alumnos se congregó y decidió no ingresar al establecimiento para exigir explicaciones por parte de los directivos de la institución a raíz de las denuncias de abusos de los que habrían sido víctimas estudiantes del colegio de diagonal 78 entre 4 y 5.

Una de las alumnas que forma parte del centro de estudiantes relató la situación a través de las redes sociales y sostuvo que las autoridades no dieron respuestas a sus reclamos contó Paloma en su propia cuenta de Twitter. "Durante la semana diversas pibas estuvieron denunciando abusos de pibes del colegio, lo que colmó el vaso fue la llegada desesperada de una compañera que tiene una denuncia hecha contra su abusador y ella lo encontró en la puerta de su aula como si nada pasara",

En medio de la conmoción y la polémica desatada en la institución, decenas de estudiantes iniciaron una protesta en las puertas del colegio, hasta donde llegaron con bombos y megáfonos. En el lugar también se llevó a cabo una sentada pacífica a la espera de una respuesta por parte de los directivos del colegio.

De acuerdo con el relato realizado por la joven, tanto padres como alumnos realizaron numerosos llamados de atención a las autoridades del colegio, pero no habrían obtenido respuestas más allá de tratar a las denunciantes como "bastante exageradas". En ese marco los alumnos empapelaron la escuela con diferentes mensajes repudiando el presunto mensaje institucional.

Es una vergüenza,que les pibis del normal 2 tengamos que tomar estas medidas.

Como dijeron "'piensan que todo vale" decidimos tomar esta medida para que se responsabilicen, garanticen una plena implementación de la esi y un nuevo protocolo para estos casos

En el centro de estudiantes del Normal 2 creen que la forma de actuar por parte de la dirección no es la correcta, por lo que esta mañana comenzaron con el reclamo en la puerta del colegio para exigir que los directivos "se responsabilicen" y "garanticen una plena implementación de la (Ley de Educación Sexual Integral) y un nuevo protocolo" para este tipo de casos.

"Nos dijeron que eran impulsos por la cuarentena": un caso de abuso conmueve al Normal 2 y piden implementar la ESI

Este lunes se lleva a cabo una protesta en el Normal 2 de La Plata por un caso de violencia de género que fu denunciado por el Centro de Estudiantes de esa institución. Tanto el supuesto abusador como la víctima pertenecen a la escuela.

Los estudiantes piden respuestas de las autoridades. “Cuando les presentamos el caso, nos dijeron que el consentimiento era difícil y que eran impulsos por la cuarentena”, manifestó Carolina, una de las alumnas manifestantes.

“Son todas cosas que no pueden decir”, sostuvo, e informó que ahora las autoridades tendrían una reunión con el chico para determinar qué protocolo emplear. Respecto al supuesto abusador, Carolina subrayó que se trata de un compañero de la escuela. “Supongo que era un amigo o conocido”, dijo.

“Cualquiera puede ser un abusador. No lo sabés hasta que pasa”, agregó. En ese marco, también pidió por la implementación de la ESI (Educación Sexual Integral): “La mayoría de los profesores lo toman como un tabú”.

Sobre la continuidad de la protesta, la alumna contó que seguirán durante toda la jornada en el lugar y no ingresarán a la escuela en señal de reclamo.

“No ingresamos como una cuestión de protesta, queremos que nos presten atención. No nos han dado ninguna respuesta. Esperemos que hoy haya una respuesta. No podemos dejar solas a las pibas”, completó.

Habrían abusado de una estudiante en el colegio Normal N°2 y la directora dijo que fue una "exageración"

Durante la mañana de este lunes, en el colegio Normal 2, ubicado en diagonal 78, entre calle 57 y 5, alrededor de 150 alumnos llevan adelante un reclamo donde una compañera habría sufrido abuso sexual por parte de otro.

Al considerar la "pasividad" del colegio ante la toma de medidas, los propios estudiantes se convocaron fuera del mismo para pedir explicaciones y luego un protocolo de violencia de género ante este tipo de situaciones.

A su vez, según destacaron, la directora de la escuela habría dicho que es una "exageración" y que el agresor pudo haber actuado bajo estrés provocado por la pandemia, lo cual es, al menos, una aberración.

"Esta movilización es porque la directora dijo que era una exageración, que teníamos que entender al pibe por el tema de la pandemia", explicó uno de ellos.

Además, contaron que la víctima no quiere ir al colegio por lo afectada que quedó luego del hecho, pero no pudieron precisar el nombre del acusado.

"Estamos acá casi todos, vamos a seguir hasta que aparezca la directora y de la cara, que se haga cargo de lo que dijo", manifestó otra alumna.

Por su parte, un padre que acudió al establecimiento y no llevó a su hija, dijo que se siente desinformado de la situación y que la decisión de no llevar a su hija al colegio fue porque no quiere que sea "partícipe de un acto político".

"Quiero firmar el libro de actas para que me informe la propia dirección sobre que es lo que sucede", agregó.

Lo cierto es que el hecho es de clara gravedad institucional y en algún momento los directivos tendrán que expresar sobre sus dichos ante esta situación.

Los alumnos deben volver a las aulas pero por sobre todo, se debe esclarecer en primer lugar, qué fue lo que sucedió ya que hay una presunta víctima que no quiere regresar y un potencial abusador en el lugar. Muy grave. Fuentes: lamovidaplatense.com, 0221.com, laplata1.com y diariohoy.net