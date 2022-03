Vecinos de una reconocida hamburguesería denuncian la suciedad que genera

Se trata de las personas que viven en las cercanías del Mc Donald’s ubicado en la Avenida 7 y la calle 42, cerca de Plaza Italia. Según los testimonios, cada noche es un verdadero calvario por los ruidos molestos y en la mañana se encuentran con grandes cantidades de residuos producidos por los clientes.

Denuncian que el desmadre de las noches, comienza con los últimos repartidores que llegan al lugar y estacionan sus vehículos para juntarse en la entrada del establecimiento. Según los vecinos, después arriban todos los jóvenes que salen de los diferentes boliches bailables para disfrutar de una hamburguesa y generan un verdadero desmadre en general.

También afirman que esto es algo reciente ya que, antes de que el local existiera, o en sus primeros días post apertura, esto no pasaba, sino que fue agravándose con la fama que fue obteniendo el restaurante en la ciudad con el paso de los días.

“Desde que abrió el local de Mc Donald’s, prácticamente no podemos dormir. Gritos, música de autos durante toda la noche, motos y coches que aceleran provocando estruendos, la verdad que es todo un padecimiento más que nada los sábados y domingos a la madrugada, orinan en las puertas de las casas, no hay control y la multinacional no se hace cargo. Una vergüenza. Nos quitaron la tranquilidad y nadie hace nada”, sostuvo una de las vecinas afectadas.

El cansancio de ella como el de los demás vecinos, notorio, debido a esta situación tan desgastante. Claramente, ya hicieron las respectivas denuncias a la Secretaría de Control y Convivencia Urbana. Fuente: infoplatense.com.ar