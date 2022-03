Gimnasia ya agotó las plateas de cara al clásico

Gimnasia se movió y muy rápido de cara a lo que será el clásico del próximo domingo.

Según hizo saber la cuenta oficial de la institución, los socios y socias del Lobo fueron habilitados para obtener sus ubicaciones pertenecientes a la Platea H Néstor Basile y la Techada de forma online desde el pasado viernes.

Cabe destacar que todos los Triperos y Triperas no dudaron al ver el anuncio. Así, cerca de las 17 de la jornada de ayer, Gimnasia tuvo que comunicar en sus redes sociales que las localidades que habían salido a la venta estaban totalmente agotadas.

Las plateas fueron adquiridas de forma online solo por socios o socias del Lobo, con cuota al día y con validez exclusiva para el partido de este domingo 20 de marzo frente a Estudiantes.

Desde mañana, aquellos que hayan comprado mediante esta modalidad podrán retirarlas con DNI en mano.

Como pan caliente

Este domingo en el estadio Juan Carmelo Zerillo se jugará una nueva edición del clásico platense. Se espera una nueva tarde de puro colorido azul y blanco en las tribunas del estadio de 60 y 118.

Como siempre, hay muchas medidas y protocolos de seguridad que deberán tenerse en consideración, previo a lo que será la adquisición de entradas o incluso camino a la cancha.

Es por eso que Gimnasia especificó en su web oficial y sus redes sociales que cada ubicación será individual, estará asignada a un socio o socia y no será transferible. Es preciso mencionar que por este hecho el Pincharrata tuvo complicaciones días atrás .

Asimismo, desde Mens Sana destacaron que el individuo encargado de la compra virtual deberá conceder su DNI, que se utilizará como identificador.

Por último, aclararon que las credenciales estarán disponibles en la sede del club a partir de hoy a las 12, hasta el sábado 19 a las 13, siempre que toda la información proporcionada al momento de la operación sea correcta.

Los hinchas que consiguieron sus Plateas H en la previa del torneo lograron de esta manera una compra récord: tardaron apenas un fin de semana y la jornada de ayer.

El Bosque, nuevamente escenario principal

Las particularidades de los sorteos de los últimos torneos de AFA y más precisamente de la Liga Profesional del Fútbol Argentino le darán a Gimnasia la chance de volver a ser local frente al rival de toda la vida. El Pincha deberá aguardar para jugar el derbi ante su gente, pero todo tiene un motivo (una justa medida según las organizaciones).

Para empezar, Gimnasia buscará la revancha del último 4 a 4 disputado en el Bosque, que se le terminó escapando en los últimos 20 minutos de juego. Este se desarrolló en la pasada Liga Profesional, torneo que se repetirá a partir de junio, ya que el actual es la Copa de la Liga.

Vale recordar que en la pasada Copa de la Liga 2021, fue el estadio de Jorge Luis Hirschi quien hizo de epicentro de un aburrido clásico platense que terminó 0 a 0, en el que no hubo claras situaciones de ataque.

En esta oportunidad, es Gimnasia quien tendrá localía en copa y será el Pincha quien haga lo propio en la próxima Liga Profesional (a la inversa de lo que ocurrió en el pasado 2021).

Sin embargo, desde Estudiantes no lo ven como un obstáculo dada la racha que el equipo Albirrojo mantiene en el principal duelo de la ciudad. Desde 2010 que no pierden y si bien el Bosque no es el territorio idóneo para enfrentar al Lobo, el conjunto Pincharrata ha sabido lograr victorias allí luego del año 2014.

Por su parte, el Albiazul no tiene mejor incentivo que cortar la racha ante su gente y en su estadio. Desde el regreso de los clásicos al Estadio Juan Carmelo Zerillo en el año 2010, se disputaron un total de 8 enfrentamientos. Gimnasia ganó un encuentro, el primero 3 a 1- perdió 3 y empató los restantes 4.

Los dirigidos por Gorosito buscarán emparejar ese pequeño historial de enfrentamientos recientes, sabiendo que meses atrás quebró la racha de encuentros sin convertirle tantos al León. Fuente: diariohoy.net