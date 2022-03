Comienzan las pericias a Diego García, el exjugador de Estudiantes procesado por abuso

"Determinar si el imputado posee una personalidad perversa o con signos de psicopatía. En su caso, la graduación de la misma, así como la existencia de alguna patología proclive a la comisión de delitos de índole sexual o conductas depravadas, lujuriosas deformantes". Con ese norte en la investigación, el exjugador de Estudiantes de La Plata Diego "Demonio" García será sometido este martes a una pericia para determinar el estado de su salud mental, en el marco de la investigación iniciada tras la denuncia de un joven que lo acusó de "abuso sexual gravemente ultrajante" que tramita en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 15 de La Plata a cargo de la fiscal Cecilia Corfield.

La primera cita con peritos será este martes 15 de marzo a las 9:30 en la sede de la Asesoría Pericial de La Plata, ubicada en Barrio Hipódromo. La segunda será el 30 de marzo próximo, según se desprende de la documentación judicial a la que accedimos.

LA DENUNCIA

La denuncia de "abuso sexual con acceso carnal" se produjo luego de una reunión en una quinta del barrio El Rodeo, cuando en la tarde noche del 24 de febrero de 2020 algunos futbolistas (entre ellos Nazareno Colombo, Luciano Gastón Squadrone, Darío Sarmiento y Lucas Ariel Rodríguez) se juntaron con un grupo de chicas a compartir la jornada.

Tras la apertura de la causa, Diego Gonzalo García Cardozo tiene prohibido salir del país pero desde la propia fiscalía se manifestó que "mientras cumpla con las restricciones que le corresponden, tiene derecho a transitar el proceso en libertad".

Los días posteriores a la visibilización del caso, fuentes judiciales le habían confirmado que

Para la fiscalía no hay duda de que la autoría de la violación está probada, pero por el momento no le solicita la detención porque cree que no hay riesgos procesales, sin embargo planteó que el acusado no pueda salir del país ni que se acerque por ningún medio a la víctima

La víctima, cuyos datos se mantienen en reserva, es asistida por el abogado Marcelo Peña. Al cumplirse un año del ataque sexual, la joven habló en sus redes, dijo que se dio de baja como socia del club y aseveró sentirse decepcionada con la institución.

"Decidí utilizar este medio porque realmente la situación me está sobrepasando. Como muchos de ustedes sabrán, hace alrededor de dos meses hice una denuncia contra Diego García, jugador de Estudiantes de La Plata, por abuso sexual. Y quiero hacer de público conocimiento mi desacuerdo e indignación con las decisiones tomadas por el club", expresó.

Desde que nací, soy de Estudiantes. Fui jugadora de hockey, representé la camiseta toda mi vida, adentro y afuera de la cancha. Siempre sentí que fue mi segunda familia y mi segunda casa, pero hoy lamentablemente no lo siento así. El club dejó de representarme en el mismo segundo que no supo defenderme ni cuidarme. Hoy en día me di de baja y no soy más socia justamente por esto. El club no tomó las medidas necesarias para cuidarme. Se resguardó en lo legal hablando de los derechos del denunciado, pero mis derechos se los olvidaron

"Sé lo que se habla, sé lo que se dice y a pesar de que sé que tengo el apoyo de muchos de ustedes, también sé que hay gente que cree que hago esto por dinero o por fama. Créanme que amaría que esta fuese la situación porque me ahorraría el trauma que me generó vivir todo eso, y mientras el jugador denunciado va a ser transferido a otro club en el cual podría salir del país para jugar una copa a mí me toca sufrir desde casa y estar con tratamiento psicológico, con mil miedos e inseguridades", continuó.

Comunicado sobre la situación del jugador Diego Garcíahttps://t.co/NEuYCHH4ia pic.twitter.com/0g3kOMKk4X — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) February 27, 2021

Y para cerrar, dejó un duro mensaje contra el club: "Por eso pido por este medio justicia y coherencia. Yo ya lo viví, ya el daño lo tengo, pero sigo fuerte y sigo con la denuncia en pie para que a otra no le toque vivir mi situación. Si Estudiantes es una escuela, enseñen primero a respetar a la mujer. Sean la familia que dicen ser". Fuente: 0221.com.ar