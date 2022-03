Berisso se movilizó por un colegio en ruinas

Las familias y estudiantes de Escuela Técnica n°2 de Berisso salieron a hacer escuchar su reclamo en las calles ante los graves problemas edilicios que presenta el establecimiento y cómo eso complica la calidad educativa de los chicos.

Alejandra, madre de uno de los alumnos afectados, manifestó que “hace años que la escuela viene con un fuerte estado de deficiencia edilicia” y esperan el inicio de la obra del techo “porque hace años que se filtra agua, se llueven las aulas y se cayó el techo a pedazos, está en pésimo estado”, señaló la mujer.

En ese sentido, enfatizó en el hecho de que cuando llovía y se filtraba el agua, implicaba que quedaran las paredes electrocutadas, por lo que los chicos no asistían a clases cuando las condiciones meteorológicas no eran favorables.

El referente social Emiliano Stapich dijo a esta medio que desde su espacio “acompañamos a los alumnos, madres, padres y docentes en el pedido de mejoras en las condiciones edilicias del Industrial”.

Decidimos empezar a movilizarnos con los padres y madres para que se haga visible

Y subrayó que “hoy los chicos cursan con ocho aulas menos. Se armaron aulas provisorias en el salón central donde están en pésimas condiciones; no pueden concentrarse ni estudiar así”.

La solución que nos dieron es trasladarlos a otra escuela, pero no queremos. Hay un sentido de pertenencia, los chicos que vienen a este colegio después son obreros, no es cuestión que vayan a otra

El pedido de las familias

Con este contexto y en el marco de la movilización, desde la comunidad educativa exigieron que se compren y utilicen aulas modulares, para que los chicos puedan llegar al colegio y estudiar como se merecen.

“Teníamos el compromiso de que las iban a conseguir, pero al día de hoy no tuvimos respuesta. Nos dicen que la empresa proveedora no tiene disponibilidad, que estamos en lista de espera”, señaló Alejandra, y concluyó: “Es una vergüenza. Estamos esperando que nos den una respuesta porque así como están no se puede estudiar”. Fuente: diariohoy.net