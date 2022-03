Llevó a castrar a su perra en La Plata pero se la devolvieron mal y murió: "Me cagaron la vida"

Un día a puro dolor. Un chico de La Plata pasó un pésimo momento en manos de una veterinaria a la que llevó a su perra para que la castren, pero en cambio se la devolvieron en las peores condiciones y finalmente falleció.

En diálogo con este medio, el papá humano de Mamba, de 1 año y medio, explicó cómo sucedió todo: “La llevé a la veterinaria Matheu, de Plaza Matheu en calle 1 y 66. Ahí me dijeron que me llamaban a las 11, pero no. El veterinario me llamó recién a las 13 horas, pero yo fui a buscarla a las 17 porque estaba trabajando”, dijo.

Cuando se la llevó, se encontró con que estaba muy mal: “Me la trae del fondo y estaba mal, se ahogaba, se caía. Me dijo que era de la anestesia que era un ratito y se le pasaba”. Pese a su insistencia, el veterinario, Luis, le dijo que se fuera para que continuara la recuperación en su casa.

“La subí a la camioneta y después de un rato me di cuenta que había sangre, olor. Cuando llegué a mi casa la dejé en el piso, y cuando la separo de mis otros perros la vi mal”, explicó, por lo que decidió llamar al centro médico veterinario.

“Cuando me atendió me decía me decía no puede ser, y mientras decía eso, ella se me murió”, dijo con mucho dolor por lo que sucedió. Y no se quedó quieto. Al día siguiente fue hasta 1 y 66 a increpar al veterinario.

“En diez minutos me la mataste. Se me murió de un infarto, la operaste para el culo y ni siquiera tuviste los huevos para decirme que vaya a otro lado. ¿Vos entendés lo que es que se te muera el perro en brazos?”, le dijo en el lugar, tratando de conseguir algún tipo de respuesta.

El joven insiste en que tiene la ropa “llena de sangre”, por lo que es imposible que haya salido “todo bien” en la operación. “Vos te la querías sacar de encima para que se me muera a mí”, le dijo el chico. De hecho, le sacó fotos cuando estaba ahogada en la camioneta.

Pese a esto, no le dieron respuestas sobre lo sucedido. “A mi perra ya no la tengo. Me dieron dos papeles y encima tuve que pagar 14 mil pesos para que me la maten”, dijo con mucho dolor.