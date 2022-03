La pandemia no terminó: en las escuelas bonaerenses el uso del barbijo seguirá siendo obligatorio

El director general de Cultura y Educación de la provincia, Alberto Sileoni, aclaró este que en las escuelas bonaerenses el barbijo seguirá siendo "obligatorio" y marcó así la diferencia de criterio tanto con el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta que decidió "liberar" a los alumnos porteños de su uso en el aula a partir del lunes, como con el intendente de La Plata Julio Garro, quien decretó el uso optativo en los espacios públicos y los ámbitos municipales y reclamó que se tome la misma medida en los establecimientos educativos.

"No me meto en las decisiones de otras jurisdicciones, pero la Ciudad de Buenos Aires sabrá porque tomó esa decisión con el barbijo", remarcó Sileoni en declaraciones a Radio Rebelde AM740.

A partir del lunes, el uso de tapaboca va a dejar de ser obligatorio en todos los niveles de las escuelas de la Ciudad. Con esta medida, avanzamos en un desafío central para el futuro de los chicos: recuperar la normalidad en las escuelas. — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) March 18, 2022

El ministro aclaró, no obstante, que el Consejo Federal de Salud, que nuclea a todos los ministros de Salud del país no dispuso cambios en materia del uso del tapabocas en las aulas. "Nosotros nos seguimos manejando con las decisiones que se dictan desde el Consejo Federal de Educación y nuestro Ministerio de Salud y, por ahora, no hay ninguna novedad con el uso del barbijo", señaló.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta dispuso el viernes que los alumnos de todos los niveles de las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires quedarán liberados de la obligación del llevar colocado el tapaboca dentro del aula a partir del lunes y que su utilización será optativa.

En conferencia de prensa, Larreta destacó que esta decisión no abarcará al personal docente y aseguró que se busca "mejorar el bienestar socioemocional de los chicos al recuperar las dinámicas en las aulas y los vínculos con sus docentes y sus compañeros".

El funcionario señaló que "el impacto de la pandemia en los chicos es muy grande, lo que nos pone el desafío de devolverles las escuela como la conocían". Y explicó que la decisión fue adoptada debido a "una situación sanitaria mucho más favorable" en la cual "la tasa de contagiosidad es menor a 1, el nivel de ocupación de camas de terapia intensiva es el más bajo de toda la pandemia y ante el avance del plan de vacunación". Fuente: 0221.com.ar