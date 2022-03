Un conmovedor video de Gerardo Rozín antes de su muerte fue difundido este domingo en el homenaje que le brindaron en "La peña de Morfi". Se trata de una grabación inédita, en la que el periodista habla de la música junto con la banda Dos más uno.

En él, se lo ve parado, con auriculares, y relata cómo a los 12 años descubrió al folclorista salteño Gustavo “Cuchi” Leguizamón, uno de sus músicos predilectos.

Uno de los temas de este cantautor lo acompañó en sus peores momentos. “Sin embargo, el día que recibí el peor diagnóstico de mi vida, iba bajando las escaleras de mi casa y sentí esa canción, me vino a la mente esa melodía”, dijo sobre "Me voy quedando". La canción, según contó, la sintió como propia porque era probable que por su enfermedad iría quedándose ciego. Además, aseguró que nunca quiso nombrarla porque no quería "ser noticia por eso". Fuente; minutouno