Conmoción en Melchor Romero: tras varios días encuentran un hombre sin vida dentro de su casa

La incertidumbre y conmoción invadió a la localidad platense de Melchor Romero, donde un hombre fue hallado muerto en de su propia casa y se cree que pasó varios días en el lugar. Según informaron fuentes policiales, todo sucedió en una vivienda de la zona de 40 entre 159 y 160, donde el cuerpo de la víctima fue hallado con serios signos de descomposición.

Las pericias indicaron que el cuerpo del fallecido estaba tirado en el suelo del dormitorio de su hogar, presentando claros signos de que hacía varios días que se había consumado el deceso.

Los investigadores indicaron que hasta el momento no se hallaron signos de violencia sobre el cadáver, como tampoco así en los accesos a la vivienda, los cuales se encontraban cerrados y por el lado de adentro. No obstante no se descarta ninguna hipótesis y los pesquisas trabajan en determinar qué sucedió. En ese marco, se aguarda el resultado de los exámenes forenses para avanzar con la investigación y la causa.