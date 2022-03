Se intensifica la rosca en Diputados que espera cerrar comisiones y avanzar en los proyectos pendientes

Los bloques parlamentarios del oficialismo y la oposición diagraman el acuerdo total que defina cómo estarán integradas las distintas comisiones para poder activar un Congreso que ya se sacó de encima la agenda por la deuda con el FMI. La nueva relación de fuerzas instaurada por las elecciones de 2021 empoderó a Juntos por el Cambio que se puso duró y reclamó más presidencias.

Eso fue lo que trabó por completo el tratamiento del temario de sesiones extraordinarias que tenía más de 19 proyectos a los que se deberá empezar a echar mano para que la Cámara de Diputados comience a activar. Las charlas entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio avanzan y se intensifican. Los bloques federales en este punto miran de costado y aguardan que se active finalmente esta semana el Congreso. El tema es que el PRO “reclama presidencias”, dijeron fuentes parlamentarias.

Según comentario desde la presidencia del bloque oficialista, la semana pasada hubo dos reuniones consecutivas de referentes del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio. Miércoles y jueves. “Arrimamos bastante pero todavía falta”, afirmó una fuente con acceso a las reuniones. Y se mostró esperanzada: “Esperamos resolverlo esta semana”.

Que quede cerrado el lugar de cada bloque a ocupar en las comisiones es fundamental para activar la agenda productiva pendiente de las sesiones extraordinarias. El tema de las negociaciones entre oficialismo y oposición fue lo que frenó toda posibilidad de sesionar durante febrero. De momento, solo hay dos cuerpos conformados, la comisión de Presupuesto y Hacienda y la de Finanzas. Ambas presididas por el oficialismo pero vacía de diputados del kirchnerismo duro o La Cámpora luego de lo que fue el debate por el acuerdo con el FMI.

El Frente de Todos encara tres discusiones en una. La primera es la cantidad de comisiones que presidirá cada uno de los bloques, la segunda es la calidad de las comisiones que presidirá la oposición y la tercera es la conformación interna de cada comisión. El primero de los puntos “está prácticamente resuelto”. Era de los más paralizantes en las negociaciones. La oposición luego del resultado electoral busca comisiones donde pueda hacer valer proyectos que encajen con su discurso político.

Según fuentes del oficialismo, las presidencias de las comisiones, el segundo de los puntos en discusión, también está “bien encaminado” y cerca de cerrarse. Lo que falta todavía y tendrá que ser tarea para esta semana es el último y tercero ítems de debate entre los bloques: que lugar tendrá cada espacio dentro de las comisiones. Es fundamental porque la alteración de esta composición podría dejar con poder de veto a la oposición.

A pesar de la ruptura interna, en el Frente de Todos aseguran que cada espacio tendrá lugar como hasta ahora. “El asunto con las comisiones es más que nada con JxC que piden presidencias y mayorías en comisiones que el oficialismo considera importantes”, afirman y agregan:

Las que les toquen al oficialismo seguirán más o menos como venían, sin mucho cambio

Por su parte, para la oposición el silencio es saludable. Confirman que las negociaciones están “encaminadas” y que “falta poco para cerrar” pero la decisión es no dar información sobre qué presidencias se quedarían. “Todavía falta y no se quiere dar detalles para que no se filtre”, apuntan desde adentro del bloque.

El Congreso tiene una semana clave. Mientras el Senado ya comienza con el tratamiento de leyes claves que quedaron pendientes del año pasado como la reforma del Consejo de la Magistratura, en Diputados, la negociación da un paso más hacia poder concretar el mismo camino. Fuente: dataclave.com.ar