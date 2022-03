Todo barbijo es político: la discusión entre CABA y Provincia que va más allá de la ciencia

Los consensos empiezan por casa. Y las diferencias, también. Aunque a juzgar por el accionar de la oposición bien podría decirse que los desacuerdos comienzan por CABA. Como ya pasó en otras oportunidades, la Ciudad de Buenos Aires se cortó sola y tomó la decisión de, a partir de hoy, interrumpir el uso obligatorio de barbijo en las aulas.

La medida, como era de esperar, no cayó bien en el ejecutivo bonaerense. Sucede que, como es habitual, desde la Provincia marcan que el territorio del AMBA es un continuo urbano en el que no se pueden tomar decisiones que no son en conjunto debido a que inmediatamente las consecuencias impactan en todo el área metropolitana.

El director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni, señaló que en territorio bonaerense “siguen los lineamientos del Consejo Federal de Salud (COFESA)” sobre los cuidados sanitarios en el aula y afirmó que hasta ahora “no hay ninguna novedad con el uso del barbijo”. “No me meto en las decisiones de otras jurisdicciones, nosotros seguimos con los lineamientos del COFESA”, sostuvo.

Sin embargo, desde Juntos buscan poner el tema en discusión y presionar a la Provincia para que, en definitiva, siga la línea de CABA. Es por esto que desde el bloque de Juntos en la Cámara alta bonaerense presentaron un proyecto que busca terminar con el uso del tapaboca.

En la misma línea el intendente de La Plata, Julio Garro, determinó que a partir de hoy el barbijo sea optativo y de esa manera arrinconó más al gobernador Axel Kicillof. El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, tildó la movida del jefe comunal del PRO como “irresponsable” y aseguró que es una decisión que se tomó “sin ningún tipo de conocimiento científico y sanitario”.

Tenemos por delante el inicio de temperaturas bajas que es el momento de más enfermedades respiratorias, así que es momento de ser cautelosos y observar. Por eso se ha definido en el Consejo Educativo y de Salud la obligatoriedad del uso del barbijo y no solamente eso, sino también de la ventilación de buena calidad en las aulas. Con eso y con la vacunación estamos en una situación de que luego de haber empezado las clases siguen bajando los casos. Por el momento es obligatorio -el uso de barbijo- y es lo mejor que podemos hacer para cuidar a los chicos

“La orden es la misma de siempre. Tirar una medida electoralista que no está basada en nada. Juegan al policía bueno cuando desde la Provincia se busca seguir tomando todos los recaudos necesarios para no tener que pasar por una situación compleja en lo sanitario”, le dice un diputado bonaerense del Frente de Todos.

“Hay evidencia científica de que el inicio de clases no significó un aumento de casos y hubo avances en el plan de vacunación”, manifestó el presidente del bloque de Juntos en el senador bonaerense, Christian Gribaudo. Y aseguró que “el uso del tapaboca adentro del ámbito escolar debería ser optativo, de modo tal que cada familia decida lo mejor para su hijo o hija”. Fuente: dataclave.com.ar