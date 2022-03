La cloaca de Twitter escupió discriminación: ¿los ricos son de Estudiantes y los pobres de Gimnasia?

El posteo discriminatorio de un hincha de Estudiantes de La Plata, publicado en su cuenta de Twitter un día después del clásico platense, donde el Lobo y el Pincha empataron 1-1 en un partido vibrante y emotivo, genera fuerte conmoción en La Plata, una ciudad que junto a Berisso y Ensenada conforman una región donde habitan cerca de un millón de personas, la mayoría de las cuáles son simpatizantes de esos dos equipos de fútbol.

El clásico platense es de cobrarse víctimas en las redes sociales cuando uno le gana al otro, como cada derby argento, basadas en el humor ácido, que es aceptado por ambas rivalidades, aunque moleste. Pero esta vez, el usuario @Leobar100 se fue literalmente al pasto, de la peor manera. Publicó una foto de gente coqueta almorzando en el moderno y bellísimo restaurante que posee en su propio estadio UNO el Club Estudiantes y debajo, una imagen de un puesto de choripanes ubicado frente al estadio de Gimnasia con gente humilde comiendo.

Las llamó M55, por la ubicación del paseo gastronómico pincharrata, ubicado en 1 y 55 de La Plata; y M60, por la ubicación del estadio tripero, sobre la avenida 60 de la misma ciudad. El hiriente y discriminador título del posteo fue: “La Plata tiene algunos contrastes…”. Desde la dirigencia de EDLP dijeron a este medio en off que ese no es el espíritu del club y que tanto la Comisión Directiva como la enorme mayoría de sus socios y simpatizantes no piensan ni sienten como este hincha.

Lo cierto es que la legión tripera está que arde porque considera que eso no es un chiste, sino una discriminación clara y contundente, relacionada con la condición social que supuestamente imperaría entre los seguidores de uno y otro equipo platense. Cabe destacar que en el ideario popular siempre se habló por lo bajo (porque es políticamente incorrecto decirlo públicamente) que “en La Plata los ricos son de Estudiantes y los pobres de Gimnasia”.

Este lunes 21 de marzo, justo cuando se inicia formalmente el otoño que teñirá de bellísimos colores el bosque platense, donde se emplazan ambos estadios de fútbol, este impresentable usuario de la red del pajarito quiso hacerse el gracioso con ese tema, sin medir consecuencias; o lo que sería peor aún, sin importarle las mismas.

Su acción es repudiable y hasta podría causarle algún tipo de demanda. Y para empeorar las cosas, su tuit tuvo 616 Me Gustas. Si, en La Plata hay por lo menos 617 personas que disfrutan de la discriminación. Mal por ellos. Hay cosas con las que no se juega, y menos con la situación social de las personas, que en este país y en estos tiempos, son millones de ciudadanos los que sufren enormes carencias. Gozar con eso es inadmisible y nefasto.