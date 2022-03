Whatsapp: seis motivos por los que la aplicación da de baja una cuenta

Whatsapp es la empresa de mensajería instantánea más usada del mundo y se transformó en una de las principales vías de comunicación en el día a día. No solo personas, sino también empresas, emprendimientos y fuentes gubernamentales ya utilizan como vía de contacto esta aplicación.

La empresa de mensajería pertenece a Meta, que maneja Facebook e Instagram entre otras populares redes sociales. Como el resto de las aplicaciones, cuenta con políticas de seguridad para los usuarios no caigan en estafas, se enfrenten a situaciones de violencia o pongan en riesgo sus datos personales.

Los motivos por los que Whatsapp puede darte de baja la cuenta

La cuenta estuvo inactiva por más de 120 días seguidos: Si la cuenta estuvo 120 días inactiva lo más probable es que ya no se pueda volver a usar después de ese tiempo, porque la empresa detecta que es una línea en desuso. En ese caso los usuarios deberán abrir una nueva cuenta.

Por el uso de aplicaciones no autorizadas: Whatsapp Plus o GB Whatsapp son aplicaciones no autorizadas que se conectan a tu cuenta de Whatsapp. Al no ser propiedad de Meta, estas aplicaciones se consideran inseguras, ya que la empresa no puede hacerse responsable de los datos que por allí circulan. De esta forma, si se detecta que el usuario está operando desde una de estas aplicaciones no autorizadas, la cuenta puede ser dada de baja.

Si la cuenta se usa para hacer spam: En el caso de los emprendimientos y negocios, que suelen utilizar sus whatsapp para informar, es importante resaltar que la empresa ya habilitó la forma de difundir a través de Whatsapp para empresas. Cuando las cuentas se usan como spam de forma continúa lo más seguro es que se de de baja. Se considera spam como listas de difusión o creación de de grupos para mandar mensajes continuamente.

Un usuario bloqueado varias veces en poco tiempo: Si Meta detecta que un usuario es bloqueado reiteradas veces a lo largo de un corto periodo de tiempo, puede considerar esto suficiente para bloquear a ese contacto.

Cuenta que difunde Fake News: Si Meta detecta que la cuenta se utiliza para difundir masivamente Fake News, puede considerar a esta falta como motivo para bloqueo.

Se comparten documentos de programas modificados: En la misma línea, si se comparte documentos que están relacionados con programas modificados también es posible que Meta opte por cerrar la cuenta. Fuente: infocielo.com