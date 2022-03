Daddy Yankee anunció que se retira de la música: el video

A través de un video que publicó en su web oficial, Daddy Yankee anunció su retiro de la música, promocionó su última gira y le dedicó sentidas palabras de agradecimiento a sus fanáticos.

"Esta carrera, que ha sido un maratón, al fin veo la meta. Ahora voy a disfrutar con todos ustedes de lo que me han dado, me han regalado. Este género, la gente dice que yo lo hice mundial, pero fueron ustedes los que me dieron la llave para abrir las puertas para convertirlo en el más grande del mundo”, sostuvo el “Rey del Reguetón”.

El puertorriqueño, cuyo verdadero nombre es Ramón Luis Ayala Rodríguez, explicó que su despedida será en diciembre, apenas culmine su tour “La última vuelta”.

"Siempre trabajé para no fallarles, para no buscarme un problema, con mucha disciplina, para poder inspirar a todos los chamaquitos a que sean líderes, que sueñen con crecer, que no piensen en limitaciones y trabajen por sus familias y por los suyos”, agregó a lo largo de la filmación.

En los barrios donde nosotros crecimos, la mayoría queríamos ser narcotraficantes. Hoy por hoy, yo bajo para los barrios y los caseríos y la mayoría quieren ser cantantes. Eso para mí vale mucho

Finalmente, para que no queden dudas, el boricua confirmó: “Formalmente, hoy anuncio mi retiro de la música entregándoles mi mejor producción y mi mejor gira de concierto y los voy a hacer celebrando estos 32 años de trayectoria con esta pieza de colección titulada Legendaddy".

Según describió el cantante, su nuevo álbum combina los distintos estilos que definieron su obra a lo largo de toda su carrera. "Es lucha, es fiesta, es guerra, romance", adelantó, y cerró: "Me retiro con el mayor de los agradecimientos. A mi público, a mis colegas, a todos los productores, radio, prensa y televisión".

Entradas para Daddy Yankee en Argentina

Si bien aún se desconoce en qué estadio, Argentina será uno de los países que visitará Daddy Yankee durante su última gira.

El recital será el sábado 1° de octubre y las entradas saldrán a la venta el 30 de marzo, según el propio artista informó en su página web oficial.

Las repercusiones en las redes sociales

El retiro y la gira de Daddy Yankee generó todo tipo de comentarios en Twitter hasta convertir el nombre del artista tendencia. Mirá algunos de los mejores memes:

Su carrera musical

Nombrado como una influencia por muchos otros cantantes urbanos latinos, Daddy Yankee se hizo conocido en todo el mundo cuando, en 2004, lanzó su sencillo de éxito internacional “Gasolina”, el cual introdujo el reguetón a las audiencias a nivel mundial e hizo del género musical un fenómeno global.

Desde entonces, ha vendido alrededor de 30 millones de discos, convirtiéndolo en uno de los artistas de música latina más vendidos.

En 2017, en colaboración con Luis Fonsi, lanzó el exitoso sencillo “Despacito”, que se convirtió en la primera canción en español en alcanzar el puesto número 1 en la lista Hot 100 de Billboard desde 1996. El video de la canción, en tanto, fue el más visto en YouTube y el sencillo más vendido de la década 2010-2019.

Su éxito lo llevó además a ser el artista más escuchado a nivel mundial en la plataforma de reproducción Spotify en junio de 2017, convirtiéndose en el primer artista latino en hacerlo.

En 2019, su sencillo “Con Calma” Ft. Snow se posicionó como la Mejor Canción Latina de 2019 y figuró en el Top 10 de las canciones más escuchadas a nivel mundial.

Daddy Yankee, además, ha ganado 110 premios y más de 310 nominaciones, y ha sido nombrado como uno de los "hispanos más influyentes" por la revista Time y la cadena CNN.