Radar de activos rusos: una investigación periodística global rastreó los bienes de los principales oligarcas y miembros del círculo rojo de Putin

“No juzgo para nada a aquellos que tienen un chalet privado en Miami, o en la Riviera Francesa, los que no pueden prescindir del foie gras, de las ostras o de las llamadas libertades de género. Pero el problema aquí no es ese, sino que mucha de esa gente, por naturaleza, está mentalmente allá, y no aquí, con el pueblo ruso, ni con Rusia”. Con esas palabras, el presidente ruso Vladimir Putin aludió a los empresarios multimillonarios de su país que se enriquecieron bajo su mandato, en un intercambio de favores mutuos, políticos y económicos. Fue la semana pasada en un mensaje televisado desde el Kremlin en el que se vio al mandatario ruso hablar con más vehemencia que su frialdad habitual.

Ahora, alcanzados por las fuertes sanciones de los principales países europeos y Estados Unidos tras la invasión a Ucrania desde el pasado 24 de febrero, esos oligarcas y jerarcas rusos están viendo cómo sus lazos con el Kremlin - al que ayudaron a financiar durante años- se les están volviendo en contra. No solo están siendo congeladas sus cuentas bancarias en occidente, sino también están siendo embargadas sus propiedades en Europa, sus súper yates y aviones privados, y se encuentran con la prohibición de viajar libremente por Europa.

Una parte considerable de sus riquezas están en el extranjero porque estas élites rusas utilizan desde hace décadas firmas offshore y el sistema financiero internacional para canalizar sin mayores obstáculos su riqueza de origen espurio fuera de ese país. Desde cuentas bancarias en Suiza donde reina el secreto fiscal, hasta lujosas mansiones en las zonas más caras de Londres; desde villas de veraneo en Cerdeña hasta súper yates y aeronaves privadas registradas en paraísos fiscales.

Hasta ahora se conocen públicamente solo algunos de esos bienes. Para rastrear dónde está el resto, el consorcio periodístico internacional Proyecto para Investigar el Crimen organizado y la Corrupción (OCCRP, en inglés, por Organized Crime and Corruption Reporting Project) lanzó el proyecto Radar de Activos Rusos (Russian Asset Tracker). Lo hizo junto a casi una treintena de medios de comunicación de Europa, encabezados por el británico The Guardian. La primera entrega de esta investigación global se publica hoy Infobae, medio socio del proyecto en Argentina.

El trabajo comenzó con una revisión de la lista de 35 personas incluidas en la conocida como “lista Navalny”. Se trata del listado que el activista ruso disidente Alexei Nevalny identificó como “facilitadores y beneficiarios clave de la cleptocracia del Kremlin”. Este líder opositor fue envenenado con un agente nervioso de uso militar en agosto de 2020. Trasladado a Alemania, los médicos lograron salvarle la vida. Navalny denunció, posteriormente, que su intento de asesinato fue ejecutado por el régimen de Putin. En enero de 2021, fue detenido apenas regresó a Moscú. Poco después, la Fundación Anticorrupción creada por Navalny le pidió a la Unión Europea y al Reino Unido que sancionase a 35 personas que “participan activamente en la opresión y corrupción que caracteriza al régimen de Putin”.

Los nombres de oligarcas y jerarcas rusos del listado de Navalny se ampliaron a más de 100 familiares y testaferros conectados con ellos. Durante tres semanas, cerca de 100 periodistas de más de 25 medios de comunicación buscaron propiedades, bienes y empresas a sus nombres, en diferentes registros de inmuebles, aeronaves, barcos y sociedades comerciales. Así, este Radar de Activos Rusos es la auditoría más rigurosa publicada hasta ahora sobre el patrimonio que poseen fuera de Rusia algunos de los oligarcas y funcionarios más poderosos del país.

Sin embargo, es importante aclarar que solo se incluyen en esta primera entrega aquellos bienes que fueron efectivamente chequeados hasta ahora, e identificados sus titulares, mediante pruebas documentales y otras fuentes fiables. También se buscó corroborar su valor en dólares para calcular a cuánto ascienden sus fortunas.

Así, se llegó a identificar 145 activos de 11 oligarcas e integrantes del círculo rojo de Putin, por un monto total de casi USD 17.500 millones. Aún están en proceso de chequeo, al menos, 9 bienes más, entre ellos aviones y yates, por un valor total de USD 1.800 millones. Las fortunas de los oligarcas incluidos en esta investigación incluyen 35 mansiones, 43 departamentos, 7 campos, 27 propiedades comerciales, 7 yates, 11 jets privados, 12 empresas, 2 trusts (fideicomisos) y una cuenta bancaria identificada.

El ranking lo lidera Roman Abramovich con 81 activos detectados por un total de USD 8.060 millones, seguido de Oleg Deripaska, con 26 activos por USD 5.708 millones, y Alisher Usmánov, con 20 bienes identificados por un total de USD 3.423 millones.

“En OCCRP llevamos 15 años investigando y exponiendo activos rusos presentes en Occidente, por eso sabemos cómo suelen ocultarse. Queríamos contribuir al esfuerzo global que se enfoca en los aliados más descarados del régimen autocrático de Vladimir Putin. Rastreamos el mayor número posible de activos de estas personas como sea posible y los recopilamos en una base de datos - que chequeamos - para que el público pueda verlos”, explicó señaló Drew Sullivan, cofundador y editor jefe de OCCRP.

El Radar de Activos Rusos que lanza hoy OCCRP se va a ir ampliando, para incluir otros bienes, a medida que se vayan chequeando, y más oligarcas de los alcanzados por las sanciones de la UE, Estados Unidos y el Reino Unido.

Para Transparencia Internacional, organización líder a nivel mundial en la lucha contra la corrupción, “la enorme riqueza que los cleptócratas rusos han acumulado y aún mantienen, ha ayudado al presidente Putin a reforzar su poder y ejercer una influencia ilícita sobre los asuntos de otras naciones”. Por este motivo, la ONG convocó a “una nueva campaña para perseguir el dinero sucio” de los oligarcas rusos y el círculo de confianza del titular del Kremlin, “después de años de abogar por medidas enérgicas contra el secreto financiero y pedir responsabilidades a los corruptos y sus facilitadores”.

Roman Abramovich

Es el accionista mayoritario de Evraz, la segunda siderúrgica más grande de Rusia, y posee participaciones en Norilsk Nickel, el mayor productor mundial de níquel refinado. Con sus millones, se hizo famoso al convertirse en dueño del club de fútbol Chelsea de Londres, actual campeón de Europa, que controla a través de su compañía británica Fordstam Limited. Abramovich anunció que lo iba a vender a raíz de las sanciones que recibió por la invasión rusa en Ucrania, aunque esta transacción quedó suspendida por la congelación de sus bienes. Podría costar más de USD 2.500 millones.

De 55 años, es uno de los empresarios que se hizo meteóricamente rico en los 90′s, tras la caída de la ex URSS, lo que le otorgó una considerable influencia política. Miembro del círculo íntimo de Putin desde finales de esa década, Abramovich fue diputado y gobernador de la región de Chukotka de 2000 a 2008. Es considerada una de las personas de mayor patrimonio de Rusia. Hizo su fortuna comprando activos petroleros rusos en la ola de privatizaciones tras el final de la Unión Soviética, incluidas la de Sibneft y Aeroflot.

Antes de ser sancionado en marzo de 2022, su patrimonio neto ascendía a USD 7.200 millones. Negó con vehemencia las acusaciones sobre su cercanía a Putin y al gobierno ruso.

Además del club londinense, a través de su compañía Fordstam Limited, Abramovich tiene decenas de propiedades en el barrio de Chelsea, uno de los más exclusivos de Londres, por más de USD 50 millones.

Sus inmuebles en suelo londinense incluyen una lujosa residencia de 15 habitaciones en el elegante barrio de Kensington.

Es dueño de varios jets privados y helicópteros. Uno de ellos es un Gulfstream G650, con matrícula LX-RAY, cuyo dueña es la empresa Clear Skies Flights Limited, registrada en las islas de Jersey, consideradas un paraíso fiscal. Su director es Eugene Tenenbaum, uno de los socios más cercanos de Abramovich. El avión vale por lo menos USD 39 millones. El Departamento de Comercio estadounidense incluyó al jet en su lista negra de prohibición de vuelo por las sanciones impuestas, según informó el viernes pasado. La lista de sus aeronaves incluye un centenar de aviones comerciales Boeing de las aerolíneas rusas Aeroflot, AirBridgeCargo, Aviastar, Nordwind y Utair, y de la rumana Blue Air, varias de las cuales habrían incumplido las restricciones de vuelo interpuestas contra Rusia por la invasión de Ucrania.

Aunque Abramovich no forma parte de la lista de oligarcas rusos sancionados en Estados Unidos, sí fue sancionado por el gobierno de Reino Unido por su “estrecha relación durante décadas” con el titular del Kremlin. También fue alcanzado por las sanciones impuestas por Canadá, Australia y la Unión Europea.

El Radar de Activos Rusos también identificó que, con el fideicomiso HF Trust de Chipre, el empresario llegó a acumular en 2016 más de USD 890 millones. Si bien Abramovich no aparece en los documentos de registro, información del regulador financiero de Estados Unidos FinCen muestra que es el único beneficiario.

Oleg Deripaska

Este multimillonario es accionista de En Plus Group, una empresa anglo-rusa dedicada a la energía y la minería que controla Rusal, uno de los mayores productores mundiales de aluminio. Según cables diplomáticos estadounidenses filtrados en 2006, Deripaska era un acompañante usual en los viajes de Putin al extranjero, y uno de los pocos oligarcas con los que el presidente se reunía regularmente.

Ya había sido sancionado en 2018 por el Departamento del Tesoro norteamericano por sus vínculos estrechos con el Kremlin, en respuesta a “la actividad maligna mundial de Rusia”. En ese momento, las autoridades estadounidenses indicaron que Deripaska había sido acusado de lanzar amenazas de muerte contra competidores, de sobornar a un funcionario ruso y de ordenar el asesinato de un empresario.

Este mes, tras la invasión de Rusia a Ucrania, fue alcanzado por la sanciones de Canadá y el Reino Unido.Entre los bienes identificados por el Radar de Activos Rusos se destacan el hotel de esquí Aurelio Lech en los Alpes austríacos, del que Deripaska era dueño, a través de compañías de Chipre, hasta enero de 2021. Ahora es propiedad de su socio Pavel Ezubov, a través de la firma rusa Gost Hotel Management LLC. Está valuado en USD 3 millones.

También es dueño del mega yate Clio, un barco de 72 metros, que controla a través de empresas en las Islas Vírgenes Británicas y en Chipre.

Alisher Usmanov

Multimillonario ruso nacido en Uzbekistán con intereses en distintos sectores empresarios, y muy cercano a Putin con el que le adjudican vínculos financieros. En Rusia, Usmanov posee el 49% de la empresa USM Holding, que controla Metalloinvest, el mayor productor de mineral de hierro de Rusia, y MegaFon, una empresa de telecomunicaciones. También adquirió participaciones en JD.Com y Uber Technologies, y controla el periódico ruso Kommersant. Tiene una fortuna estimada actualmente por Forbes en más de USD 14.000 millones.

Señalado como uno de los “oligarcas preferidos” por Putin y uno de sus supuestos testaferros, Usmanov fue incluido entre los sancionados por la Unión Europea este mes. Las autoridades alemanas incautaron su superyate llamado Dilbar, anclado en el puerto de Hamburgo para reacondicionamiento. La embarcación es el yate a motor más grande del mundo por arqueo bruto y está valorada en casi USD 600 millones de dólares. El Dilbar tiene bandera de las Islas Caimán y está registrado a nombre de un conglomerado de empresas en Malta, lo que ha demorado el trámite de incautación porque no se pudo determinar fehacientemente aún quién era el propietario.

Usmanov también fue alcanzado por las sanciones de Estados Unidos y el Reino Unido, con una congelación total de sus activos en ese país y la prohibición de viajar. En ese país, Usmanov es dueño de Beechwood House, en Highgate, una casa de campo con un valor estimado de USD 63 millones, construida en 1840 en el norte de Londres en la que vivieron distintas distintas personalidades, y de la finca Sutton Place, del siglo XVI, en Surrey. El club de fútbol inglés Everton ya le suspendió los contratos comerciales que mantenía con este megamillonario.

Entre los bienes que identificó el Radar de Activos Rusos se destaca un Airbus A340-300, registrado en la Isla de Man y operado por la firma Klaret Aviation Limited. Esta compañía de Chipre sería parte del entramado de compañías Klaret vinculadas a Usmanov. Según el departamento del Tesoro de Estados Unidos, vale entre USD 350 y 500 millones y es una de las aeronaves privadas más grandes de Rusia. Su matrícula M-ABU hace referencia a “I’m Alisher Burhanovich Usmanov” (“Soy Alisher Burhanovich Usmánov” en inglés).

Vinculadas a este oligarca aparecen 27 cuentas en el banco suizo Credit Suisse, cuya beneficiaria era Saodat Narzieva, la hermana de Usmanov, de profesión médica. Casi todas esas cuentas corporativas están vinculadas a correos electrónicos del holding del millonario, USM, y llegaron a acumular más de USD 2.100 millones en 2011. Usmanov le dijo a los periodistas que su hermana “nunca ha tenido cuentas personales en Credit Suisse”.

También se destacan entre sus bienes dos mansiones y una importante extensión de tierra en la península de Pelješac, en la riviera del sur de Croacia, sobre el mar Adriático, que están a nombre de la compañía Castellum Aquae, de la que es dueño Usmanov a través de la empresa chipriota Klaret Development Limited. La propiedad valdría USD 5,6 millones.

Igor Sechin

Director ejecutivo y accionista del gigante energético estatal ruso Rosnef. Ex espía soviético de la KGB y aliado muy cercano y de larga data de Putin, acumuló poder a su lado moviéndose en las sombras. Es uno de los promotores de políticas rusas como el apoyo al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

Durante el primer mandato de Putin como presidente, la broma que circulaba en Moscú era que Sechin en realidad no existía: en cambio, los diplomáticos estadounidenses sugería con picardía que era una especie de mito urbano, un personaje inventado por el Kremlin para infundir miedo, según publicó The Guardian.

Sechin ha seguido todos los pasos de su amigo y jefe. Cuando Putin se convirtió en jefe de la Comisión de Asuntos Exteriores de la alcaldía de San Petersburgo en 1991, fue nombrado su jefe de gabinete. Desde entonces, fue su estrecho colaborador a cargo de los servicios de seguridad y los temas energéticos, y como integrante del ala más conservadora del Kremlin. Putin nombró a Sechin como presidente de Rosneft en 2004. En 2008 se convirtió en viceprimer ministro de su gabinete, hasta 2012. Desde entonces es director ejecutivo y presidente de la petrolera estatal rusa.

Fue sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea en febrero, cuatro días después de la invasión rusa a Ucrania y, en marzo, por el Reino Unido.

Entre sus bienes, sobresale el yate Amore Vero, registrado en las Islas Caimán, y propiedad de la compañía Kazimo Trade & Invest Ltd, de las Islas Vírgenes Británicas. Autoridades francesas indicaron que Sechin es el principal accionista de esa empresa dueña del yate, valuado en USD 120 millones

Igor Shuvalov

Desempeñó diversos cargos en el gobierno ruso desde finales de los 90′s. Hasta 2018 fue primer viceprimer ministro, responsable del presupuesto federal y las políticas económicas de Rusia. Tras una década en el cargo, dejó el gobierno y asumió la presidencia de la Corporación Estatal de Desarrollo VEB.RF.

Se hizo conocido por el extravagante estilo de vida de él y de su familia, su fortuna y sus negocios en paraísos fiscales. Según la Fundación Anticorrupción de Navalny, Shuvalov “contribuyó a crear el sistema de corrupción estatal que terminó dominando las instituciones del país”.

Fue alcanzado por las sanciones de la Unión Europea, Estados Unidos, Australia, y el Reino Unido, que las extendió a sus familiares.

Entre sus bienes, se destacan un castillo en Salzburgo, Austria. Hasta 2017, estaba vinculado a una verdadera “matrioshka” de compañías, que incluía una sociedad en ese país, un fideicomiso en Liechtenstein, controlado por una empresa en las Islas Vírgenes Británicas, asociada a Evgeny Shuvalov, el hijo de Shuvalov que en ese entonces tenía 24 años. En este momento el dueño del castillo, valuado en USD 10,2 millones es desconocido. Pero aviones privados vinculados a empresas de Suvalov han aterrizado en un aeropuerto en la vecindad del castillo, lo que sugiere que la familia todavía lo usa.

Shuvalov aparece vinculado a un Gulfstream G650, con matrícula LX-MOW, a través de la compañía AT6207 Ltd de Luxemburgo. Si bien se desconoce quién la controla hoy, hasta hace poco, este jet privado fue propiedad de la empresa VL6207 Ltd de Bermuda, que a su vez estaba vinculada a Chariton International Ltd. de las Islas Vírgenes Británicas. Detrás estaba Maria Shuvalova, la hija de Shuvalov. En marzo de 2022, el departamento del tesoro de Estados Unidos sancionó a LX-MOW y afirmó que está asociada a Evgeny Shuvalov, el hijo de Shuvalov. El historial de vuelos revela que este Gulfstream G650, valuado en USD 65 millones, viajó a aeropuertos en Italia y Austria, cerca de donde Shuvalos tiene propiedades.

Este político ruso millonario posee además una mansión ubicada en la famosa isla artificial Palm Jumeirah de Dubai, valuada en USD 8 millones. Hasta 2019 estaba controlada por una empresa del Reino Unidos cuyos beneficiarios eran Evgeny y María, los dos hijos de Shuvalov.

Gennady Timchenko

Poderoso magnate del petróleo y multimillonario ruso, conocido por ser un amigo muy cercano del presidente ruso. Según Bloomberg, acumula una fortuna estimada de USD 10.300 millones, lo que lo convierte en la sexta persona más rica de Rusia.

Amigo y confidente del titular del Kremlin de larga data, comenzó con una licencia de exportación de petróleo que le dio Putin en 1991. Ocho años más tarde, Timchenko fundó Gunvor, que creció rápidamente hasta llegar a ser una de las comercializadoras de petróleo más importantes del mundo. Es también accionista del Rossiya Bank, considerado como el banco personal de los altos funcionarios de Rusia, incluido el presidente.

Su fondo de inversión Volga Group se convirtió en 2010 en accionista mayoritario del gigante del gas natural Novatek, lo que amplió el control de Timchenko sobre la industria del petróleo y el gas de Rusia. La investigación de Pandora Papers reveló que una empresa de Timchenko que intervino en la inversión de Novatek, llamada White Seal Holdings, obtuvo tres préstamos millonarios entre 2007 2008 por más de USD 1.000 millones de dos empresas fantasma registradas en Chipre, y de otra de Panamá.

En 2014 ya había sido sancionado por Estados Unidos por apoyar la anexión de Crimea por parte de Rusia. Según el Departamento del Tesoro norteamericano, “las actividades de Timchenko en el sector energético han estado directamente relacionadas con Putin. Putin tiene inversiones en Gunvor y puede tener acceso a los fondos de Gunvor”. En febrero pasado, tras la invasión a Ucrania, Timchenko quedó alcanzado por las sanciones del Reino Unido y la Unión Europea.

Su yate Lena, valuado en USD 55 millones, fue embargado por las autoridades italianas después de la invasión rusa de Ucrania en febrero pasado, como parte de las sanciones que le impusieron la Unión Europea y el Reino Unido. Está registrado a nombre de la sociedad Roxlane Corporate Ltd de Islas Vírgenes Británicas, cuyo beneficiario final es Timchenko.

En el Radar de Activos Rusos se destaca también su mansión suiza. Según el Registro de Propiedad de este país, la esposa y el hijo de Timchenko son dueños de una villa en Cologny, el área más lujosa de Ginebra.

Pero sus activos llegan más allá del corazón de Europa. A través de la empresa de Luxemburgo White Anchor Holdings SARL, Timchenko tiene acciones en la compañía Arena Events Oy, que controla el estadio Hartwall en Helsinki, la capital de Finlandia, donde se organizan conciertos, partidos de hockey y eventos deportivos.

Denis Popov

Actual fiscal jefe de Moscú que, en junio del año pasado, declaró como “extremistas” a varias organizaciones vinculadas a Navalny. Esta decisión implicó que su actividad quedara prohibida en Rusia y, en la práctica, el desmantelamiento del movimiento político del líder opositor, actualmente en prisión.

Tras un período como fiscal jefe de la República de Daguestán, en 2019 Popov fue nombrado personalmente por Putin para ejercer como fiscal de la capital rusa. Dos años más tarde, el mandatario le concedió la Orden de Honor por “fortalecer el Estado de Derecho” en Rusia.

Según un informe de 2019 publicado en el sitio web de Navalny, Popov “inicia personalmente casos contra opositores a instancias de la Guardia Nacional Rusa”. La fiscalía de Moscú jugaría un papel clave al catalogarlos como “agentes extranjeros”.

El Radar de Activos Rusos identificó dos departamentos en el lujoso puerto de Marbella, en el sur de España, a nombre de su ex esposa, Irina Popova, valuados en USD 1,4 millones. Su ex mujer aparece también vinculada a la empresa Monte Biser, de Montenegro. Para 2020, acumulaba USD 4,2 millones en activos, incluyendo propiedades.

Nikolay Tokarev

Presidente de Transneft, una de las empresas estatales más importantes de Rusia, que transporta por sus oleoductos el 82% del petróleo que el país produce. Ex general de los servicios secretos rusos, es un colaborador de larga data de Vladimir Putin desde que ambos fueron agentes de la KGB - la agencia de inteligencia soviética- en Alemania Oriental en los 80′s.

Él y su familia acumularon un imperio empresarial e inmobiliario que se extiende por toda Rusia y Europa. Es uno de los habilitadores y beneficiarios de la cleptocracia del Kremlin, incluida la construcción del palacio de Putin en Gelendzhik.

Fue incluido en las sanciones de la Unión Europea, el Reino Unido, Estados Unidos y Australia.

Entre las propiedades de Tokarev, sobresale una villa imperial del Siglo XIX en Croacia, que está a nombre de su hija, Mayya Nikolaevna Tokareva, a través de la empresa Katina D.O.O. Se trata de una mansión construida por el emperador Francisco José I de Austria, ubicada en la isla de Losinij en el mar Adriático de Croacia, conocida por ser un imán para el dinero ruso, valuada en USD 4,1 millones.

En Croacia, la hija de Tokarev tiene otra empresa vinculada a una propiedad de USD 740.000 en esa misma isla de Losinij.

Vladimir Solovyov

Periodista y comentarista de gran influencia en varios programas de máxima audiencia en los medios estatales rusos. Es considerado un propagandista al servicio del Kremlin, y conocido por su actitud extremadamente hostil hacia Ucrania. Defendió y abogó por el tratamiento extrajudicial de Navalny y otras figuras de la oposición.

En 2014, recibió una medalla por su cobertura favorable a la anexión de Crimea por Rusia. Al producirse la invasión de Ucrania el 24 de febrero, Solovyov dijo a los espectadores que era un día histórico en el que “comienza la justa desnazificación de Ucrania.”

Un día antes, Solovyov fue sancionado por la Unión Europea y al menos dos de sus propiedades en Italia incautadas. El periodista es dueño de dos villas de verano a orillas del lago Como, en el norte de Italia, una en Menaggio y otra en Pianello del Lario, con un valor aproximado de USD 8 millones. Además, el Radar de Activos Rusos identificó otro departamento en Griante, en la misma zona.

Yuri Chaika

Ex ministro de Justicia de Putin y ex fiscal general de Rusia hasta 2020. Supervisó varias investigaciones penales con carácter político, y fue señalado por recopilar material comprometedor sobre dirigentes y figuras públicas. También estuvo implicado en investigaciones sobre corrupción realizadas por la oposición.

Se cree que Chaika es el hombre detrás de la famosa reunión en la Trump Tower, donde un abogado ruso le prometió información sobre Hillary Clinton a Donald Trump Jr, aunque en realidad habría presionado para derogar la Ley Magnitsky, que sanciona y congela activos estadounidenses vinculados a hechos de corrupción o violaciones a los derechos humanos.

Una de las personas sancionadas en 2017 en el marco de la Ley Magnitsky es el propio hijo de Chaika, que según Estados Unidos usó la posición de su padre para presionar la competencia para obtener contratos públicos y activos. Las lujosas propiedades de la familia de Chaika en el extranjero fueron expuestas por la Fundación Anticorrupción de Alexei Navalny.

En Vourvourou, un pequeño pueblo pesquero en el norte de Grecia, Artem Chaika, el hijo de Yuri Chaika, tiene tierras valuadas en USD 400.000, según identificó el radar de Activos Rusos.

Dmitry Peskov

Ex diplomático, es el actual vocero de Putin y jefe adjunto de la Oficina Ejecutiva Presidencial. Estados Unidos lo sancionó por el papel que jugó en la campaña de desinformación global de Rusia. Sus familiares también fueron sancionados por Estados Unidos este mes por su “lujoso estilo de vida, incoherente con el sueldo de funcionario de Peskov”.

Peskov ha defendido públicamente la agresión de Rusia contra Ucrania y ha subrayado que Crimea, territorio que su país se tomó de manera ilegal, es “parte integral de Rusia y nunca será devuelta”.

La investigación liderada por OCCRP ha detectado un departamento ubicado en el elegante distrito 16 de París. Es propiedad de la sociedad Sirius SCI, controlada por Ekaterina, la exesposa de Peskov, así como por su hija Elizaveta.

