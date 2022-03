¿Christian Martin se quedó afuera de La Nación+?

Hace algunos días el periodista Christian Martin culminó su tarea de cronista desde Ucrania y ahora podría haber quedado afuera de la señal por la denuncia que realizó su hermana sobre violencia de género.

El cronista argentino radicado en Londres, se convirtió en tendencia en las últimas semanas, luego de pelearse con el periodista Santiago Cúneo y más tarde por recibir una denuncia de violencia de género de su hermana María Lucila Martin.

Martin, fue enviado a Ucrania por la señal La Nación+ y desde allí llevó las alternativas de la guerra, sin embargo hace algunos terminó su tarea abruptamente, abandonando la ciudad de Lviv.

Según comentó el mismo periodista en sus redes, su cobertura para LA Nación+ tenía fecha de finalización y es por eso que no siguió haciendo de corresponsal desde Ucrania. Sin embargo en las últimas horas comenzó a correr el rumor que debido a la denuncia de su hermana Christian Martin había sido echado del canal.

La hermana de Christian Martin lo denunció por violencia de género

En medio de la pelea entre el periodista Santiago Cuneo y Christian Martin, ahora apareció el testimonio de la hermana del ex jugador de rugby relatando un episodio de violencia, que habría sufrido hace algunos años.

María Lucila Martin, hermana del periodista confirmó en la entrevista que presentó una denuncia contra él por violencia de género, luego de un episodio en el que, aseguró, la golpeó casi hasta matarla.

La hermana del periodista relató que se salvó de los golpes del ex rugbier que le podrían haber provocado la muerte, "Sí, me salvé porque me encerré en el baño".

Christian Martin adquirió notoriedad gracias a Twitch

La figura del ex rugbier, comenzó a tomar relevancia estos últimos meses debido a la cercanía que comenzó a tener con el mundo de Twitch y particularmente con algunos streamers, que de alguna manera lo apadrinaron para crecer en la plataforma.

Uno de ellos fue Gerónimo "Momo" Benavides que compartió transmisiones desde Europa con el "Vikingo" y en donde demostraron ser una dupla muy convocante en las redes.

Tras la denuncia de la hermana de Christian Martin, "Momo" reaccionó en sus redes sociales y se alejó de la figura de Martin. Fuente: infocielo.com