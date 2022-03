La hermana de Christian Martin lo denunció por violencia de género

En medio de la pelea entre el periodista Santiago Cuneo y Christian Martin, ahora apareció el testimonio de la hermana del ex jugador de rugby relatando un episodio de violencia, que habría sufrido hace algunos años.

Aprovechando la pelea mediática con el periodista Christian Martin, Santiago Cuneo convocó a su hermana para que de testimonio en contra de su hermano. Lucila Martin, hermana del periodista confirmó en la entrevista que presentó una denuncia contra él por violencia de género, luego de un episodio en el que, aseguró, la golpeó casi hasta matarla.

La hermana del periodista relató que se salvó de los golpes del ex rugbier que le podrían haber provocado la muerte, "Sí, me salvé porque me encerré en el baño".

Luego en otra parte de la entrevista relató algunos aspectos de la personalidad de su hermano en donde lo definió como "Anti-Argentino" odia a la Argentina la odia mucho. Odia el fútbol argentino, el mate, la cumbia y el cuarteto, todo....y los que no son blancos y los que no son de San Isidro, el de Boulogne no es de San isidro, el de Villa Adelina tampoco, y los trata como negros de mierda".

Luego de las declaraciones de su hermana y la denuncia de violencia de género, y frente a la repercusión que tuvo la nota en las redes, Christian Martin hizo un descargo en sus redes sociales y aceptó que "cometió errores",

Para arrancar voy a ser muy sincero con estos videos viralizados de cierta gente:no tengo nada que ocultar, soy un buen tipo. Sí, he cometido errores en mi vida, como todos, y la verdad es queyo a los problemas legales los dejo en manos de los abogados,tanto en España como en la Argentina, es todo lo que puedo decir al respecto, sinceramente

Santiago Cúneo desafió a pelear a Christian Martin en la Plaza Roja

El provocador nacionalista Santiago Cúneo desafió al corresponsal Christian Martin a una pelea en la Plaza Roja de Moscú. Se llamaron "Kelper y bocón"

La pelea del siglo en televisión se está corporizando. De darse, dejaría como un recuerdo infantil la que en el milenio anterior protagonizaron Mauro Viale y Alberto Samid. Dos "pesos pesados" (literal), aunque con bastante menos fama que los recordados contendientes del programa de América, se están enfrentando desde sus redes y sus espacios televisivos.

Uno es Santiago Cúneo, el político, comunicador y militante nacionalista que tiene un canal propio por Internet, y el otro es Christian Martin, el corresponsal habitual de varias emisoras de noticias y deportivas que, con asiento en Gran Bretaña, se mueve por toda Europa y ahora está en la frontera entre Ucrania y Polonia.

Mientras el militante nacionalista quiso darle "vuelo internacional", buscando armar una pelea épica en la Plaza Roja de Moscú, Christian Martin, más a lo 'desafío barrial', prometió ir a buscarlo cuando esté por Buenos Aires.

Santiago Cúneo lo acusa de "Kelper" por vivir y defender a Inglaterra, y de subsistir económicamente por reportar para sus "patrones que le pagan para defender a la OTAN", sino según dijo, "se moriría de hambre". También lo nombró como "gordo estúpido, tarado, idiota y maricón".

Christian Martin lo llamó "gordo bocón", y dijo de su ahora rival, que "no trabaja en ningún canal serio", además de llamarlo "pancho que habla por envidia, porque a mi me va bien, y a él le va mal". "No le da el cerebro", agregó. Fuente: infocielo.com