"Este Gobierno apaña a trolos": el comentario homofóbico que se viralizó

Una charla entre amigos que criticaban las últimas medidas del Gobierno se publicó en Twitter y generó polémica. Uno de los hablantes, identificado como Lucas Olmedo, aseguró que le molesta el Gobierno porque "apañe a trolos". Sus comentarios recibieron un fuerte repudio y después se excusó con que estaba borracho.

"No soy homofóbico ni nada, pero no pongan a dos putos en una propaganda. No quiero ver eso. Repito, no soy homofóbico, pero el desviado que sea desviado en su casa", aseguró Olmedo.

La captura del chat de WhatsApp fue publicada por el usuario @Donaldtr y se viralizó rápidamente.

GENTE NO LE HAGAN CASO A ESTA PUBLICACIÓN



FUE HACE VARIAS SEMANAS Y ESTABA MUY BORRACHO — Lucas 🇷🇺 (@Lucasolmedo_k) March 20, 2022

Horas despues, Olmedo se justificó. "Gente no hagan caso a esta publicación. Fue hace varias semanas y estaba muy borracho". Fuente: minutouno.com