Es argentina, canta temas de Gilda en las calles de Berlín y revela cuánto gana: “Entre 80 y 100 euros por día”

Un 7 de septiembre de 1996 el país se levantó con una de las noticias más trágicas del mundo artístico: la cantante y líder de la movida tropical, Myriam Alejandra Bianchi, más conocida como Gilda, había muerto en un accidente de tránsito. Una voz icónica, creadora de éxitos como No me arrepiento de este amor (1994) y Paisaje (1994), se apagaba. El dolor que provocó su muerte dejó a miles de fanáticos con una angustia latente. Sin embargo, 25 años después, hay seguidores que mantienen vivo su recuerdo y llevan su música a otras partes del mundo, tal es el caso de Berenice Galizzi.

“Es impresionante cómo las almas se mantienen vivas a través de la música y tocan a otras, es muy mágico lo que pasa con muchos artistas que no están y todavía siguen vigente en el corazón de muchas personas”, contó la joven entrerriana, quien decidió armar las valijas hace poco más de un mes y se dirigió hacia Berlín.

En las últimas horas, un clip de la joven se viralizó a través de las redes sociales. Tanto los usuarios de Instagram, Facebook y TikTok se vieron sorprendidos al ver cantar a Galizzi una de las canciones más reconocidas de la compositora Argentina. ¿Lo llamativo? Lo hizo nada más y nada menos que en pleno centro de la ciudad europea, y se llevó cientos de elogios por parte del público. Y no solo eso: la mayor sorpresa de la joven se la llevó al ver la generosidad y buena energía de la urbe en la que vive actualmente. “En Berlín, un artista callejero gana entre 80 y 100 euros por día. La gente es buena onda y respetan mucho a todos los que cantan”, reveló.

“Fuiste mi vida, fuiste mi pasión, fuiste mi sueño, mi mejor canción, todo eso fuiste, pero perdiste. Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad, y también fuiste mi felicidad, Todo eso fuiste, pero perdiste”. Con aquella estrofa del hit Fuiste (1994), Berenice provocó sonrisas, baile y les dio una alegría a todas las personas que recorrían el lugar. En relación a cómo surgió todo, explicó:

La joven nunca imaginó el impacto que causaría en la gente: “Inmediatamente se generó esa magia de la canción y de Gilda, tal y como se puede ver en el video. De hecho lo tomó uno de los chicos argentinos que estaba bailando. La gente no entendía nada pero le gustaba el ritmo, el sonido y el baile”. Si bien entre Berlín y Argentina hay una distancia de 12.525 kilómetros, eso no fue un impedimento para que la música tendiera puentes.

En relación con la decisión de irse del país, Berenice reveló que uno de los motivos principales fue por la difícil situación económica.

Me fui hace un mes y medio. Viví en México un tiempo pero volví a la Argentina por la pandemia. Después cambió mi mente y pensé en otro destino: Irlanda. Siempre me llamaron la atención los músicos extranjeros y dije: ‘En algún momento quiero hacer eso’. Lo pensé en este 2022 y lo cumplí. Todo eso que quedó en el tintero se llevó a cabo. No podía entender lo que pasaba en el país, me sentí triste al ver trabajar a mi familia y lo que ganaban. No puedo creer lo que pasó con los sueldos, no se puede proyectar y para mi eso es inaceptable. Ese fue el principal motivo de irme. Lo que más extraño es el mate, el abrazo argentino, mi familia y amigos. Cuando uno está afuera extraña a su tierra