Will Smith y Chris Rock hablaron después de la cachetada: qué paso

Will Smith ganó el Oscar como "Mejor actor" por su trabajo en "El método Williams" pero antes protagonizó un escándalo con Chris Rock, a quién en vivo y en directo le dio un cachetazo. Luego de la extraña ceremonia, los protagonistas pudieron hablar de lo que sucedió.

La agresión de Will Smith

En plena ceremonia de los Premios Oscar 2022, el actor de "Soy Leyenda" irrumpió en el escenario y le metió un cachetazo al humorista por chiste sobre su esposa Jada Pinkett Smith.

"¡No hables de mi esposa!", le gritó Will Smith en varias oportunidades, visiblemente enojado.

La secuencia, que puso una extraña e inesperada pausa en una gala que se venía desarrollando sin mayores sobresaltos, se desató cuando Rock, que estaba por presentar la terna a "Mejor Documental", aprovechó el momento para realizar una broma sobre el aspecto de la actriz -que sufre de alopecia-, a la que comparó con la protagonista de la popular "G.I. Jane", interpretada por Demi Moore en 1997.

La agresión de Will Smith pic.twitter.com/yM78D4M0WT — Primera Página (@_PrimeraPagina_) March 28, 2022

En ese momento, Smith se levantó de su asiento en el Dolby Theatre de Los Ángeles y no sólo le pegó un cachetazo a su colega, sino que luego lo insultó para pedirle que no mencionara el nombre de su pareja.

Confirman que hubo charla entre Will Smith y Chris Rock

El rapero Sean "Diddy" Combs confirmó en la fiesta de los Oscar de Vanity Fair del domingo por la noche que Will Smith y Chris Rock hicieron las paces después de esa bofetada.

La noticia la dio a conocer el sitio Page Six en exclusiva: "el dúo (Smith y Rock) dejó atrás lo pasado después de que Rock hizo una broma sobre la cabeza calva de Jada Pinkett Smith durante la ceremonia de premiación de los Oscar".

"Eso no es un problema. Eso se acabo. Puedo confirmar eso”, afirmó Diddy, de 52 años. “Todo es amor. Son hermanos", agregó el rapero.

Will Smith no se había disculpado con Rock

“Quiero disculparme con la Academia. Quiero disculparme con todos mis compañeros nominados. Este es un momento hermoso y no estoy llorando por ganar un premio”, dijo Smith. “No se trata de ganar un premio para mí; se trata de poder iluminar a todas las personas”.

Después de la salvaje entrega de premios, Smith asistió a la fiesta de Vanity Fair con su familia y bailó toda la noche , claramente imperturbable por el drama que se produjo horas antes. La ex estrella de "Fresh Prince of Bel-Air" fue vista bailando y rapeando sus éxitos de los 90 "Summertime", "Miami" y "Gettin' Jiggy Wit It".

La coanfitriona de “Red Table Talk”, Pinkett Smith, de 50 años, estaba al lado de Smith moviéndose y bailando con sus hijos, Jaden, de 23, y Willow, de 21.

DJ D-Nice gritó en el micrófono: "¡Felicitaciones a Will Smith!". y elogió a la estrella de cine como un amigo cercano suyo, según informó el sitio especializado Page Six. Fuente: minutouno.com