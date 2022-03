Uruguay vs. Perú: un video en 3D vuelve a discutir el gol

Continúa la polémica por el gol anulado a la Selección de Perú en el partido contra Uruguay por las Eliminatorias del Mundial Qatar 2022. Ahora un video hecho en 3D muestra que la pelota entró en su totalidad al arco uruguayo y que era gol para la selección dirigida por Ricardo Gareca.

En los minutos finales del partido en Montevideo, todo Perú protestó ante el árbitro brasileño Anderson Daronco por la jugada donde el arquero uruguayo Sergio Rochet atrapó la pelota con cierta dificultad, sobre la línea del arco.

De acuerdo al audio del VAR, el balón no traspasó en su totalidad la raya: "Chequeado, no entró. El balón no entra todo, vamos a hacer un zoom acá", sostuvieron.

La victoria clasificó de manera directa a Uruguay al Mundial de Qatar 2022 y Perú, quinto con 21 unidades, buscará el repechaje ante Paraguay, ya eliminado.

El gol anulado de Perú en 3D

“Me parece poco profesional y contundente la respuesta de Conmebol. Aprovechando mis habilidades de 3D para efectos especiales, decidí analizar la jugada y me atrevo a decir que fue gol. Quien diga lo contrario que lo demuestre con vista de todos los ángulos”, escribió Ángel Alarcón, quien hizo el video en 3D y lo publicó en TikTok.

La Federación Peruana de Fútbol denunciará al árbitro brasileño Anderson Daronco

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) informó a través de un comunicado que denunciará al árbitro Anderson Daronco ante la FIFA por su desempeño en la derrota 1-0 ante Uruguay del jueves pasado en reclamo a la discutida jugada por un supuesto gol a favor.

"La FPF pone en conocimiento que se presentó, el último viernes, una denuncia contundente ante la FIFA, respecto a la actuación del árbitro Anderson Daronco, por los hechos públicamente conocidos", publicó la federación en un comunicado.

"La FPF espera una pronta respuesta de la FIFA bajo un conducto regular en sus procedimientos. En tanto, la Selección Peruana continúa su preparación concentrada en el trascendental partido ante el equipo paraguayo este 29 de marzo", informó la FPF en su página oficial.