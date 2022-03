Se dedicaba a acosar mujeres por Facebook e Instagram: escrachan a degenerado en La Plata

Un hombre oriundo de La Plata fue acusado en las últimas horas por varias mujeres que denuncian haber recibido una gran cantidad de imágenes y mensajes de alto contenido sexual sin su consentimiento y por ello decidieron denunciar lo sucedido y escrachar al acusado. Aunque los casos datan de hace bastante tiempo, una nueva ola de denuncias terminó por viralizar las imágenes del apuntado.

Según puede verse en las múltiples capturas que se dieron a conocer en las últimas horas, el acusado suele enviar fotos suyas mostrando sus genitales a mujeres que nunca se lo pidieron. Se trata de un estudiante de sociología de la Universidad de La Plata que tiene 38 años y suele realizar polémicos mensajes en las redes sociales.

"Este señor es J.D. y hace meses me viene amenazando y enviando fotos y videos de sus genitales a mí y a muchas otras mujeres, principalmente feministas. Tiene causas en trámite ya avanzadas. Si estás siendo acosada por él, contactate conmigo", escribió en su cuenta de Twitter hace ya casi un año Florencia Zerdá, abogada especialista en violencia digital, cuando decidió publicar el hostigamiento que sufría por parte de este aberrante hombre.

Aquella publicación no tenía más de 500 me gusta y 700 retweets, pero la enorme cantidad de casos similares que salieron a la luz las últimas semanas por parte de mujeres de la ciudad volvieron a hacer que el nombre del acusado volviera a reflotar.

Lejos de desmentirlo, el acosador se defendió de una manera insólita y fue más allá:

No me estoy justificando por las cosas que están por circular en mi contra, pero sí les aseguro que ya ni me importa afrontar las consecuencias. No sé lo que es tener novia a los 36 años. Solo dos veces pude tener relaciones sexuales con una mina de onda y, después, no pude lograr más nada