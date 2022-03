Acompañado por Tony Banks y Mike Rutherford en el escenario del O2 Arena de Londres, Phil Collins dio un emotivo concierto con más de 20 temas y de esa manera le puso punto final a una impecable trayectoria musical de cincuenta años, a raíz de problemas de salud que no le permiten rendir al nivel que le gustaría.

El concierto del sábado, que cerraba la gira “Last Domino?" fue el último, y el intérprete de 71 años anunció que los problemas en la columna vertebral ya no le permiten tocar la batería, o inclusive mantenerse parado. Su deteriorado estado de salud se notó durante el show, que brindó sentado en una silla en medio del escenario.

Sólo faltó el guitarrista Steve Hackett, ya que el otro fundador ícono de la época de oro de Génesis, Peter Gabriel, fue parte del público y pasó tras bambalinas a saludar a sus ex compañeros de banda, que también anunciaron el final de Génesis.

“Ahora vamos a tener que buscar un trabajo de verdad”, bromeó Phil Collins con la audiencia luego de confirmarles que estaban en presencia del último show de Génesis. Fue aplaudido por el público inglés, que esperaba el concierto con ansias: el concierto fue reprogramado por la pandemia de coronavirus.

De baterista a cantante en Génesis, y una brillante carrera como solista

Aunque no fue su primer grupo musical, Phil Collins saltó a la fama cuando en 1970 se incorporó como baterista de Génesis, la banda que Peter Gabriel fundó junto a Mike Rutherford y Tony Banks. Con un talento sorprendente, Collins era capaz de ejecutar varios instrumentos, y eso llamó la atención de los músicos que no tardaron en incorporarlo.

Cuando Peter Gabriel dejó la banda para dedicarse a su familia y luego lanzar su carrera como solista, Collins tomó la batuta y se convirtió en el cantante principal, además de tocar la batería. Su talento como compositor terminó por catapultarlos a los primeros planos, con hits del tamaño de “In The Air Tonight”.

En paralelo desarrolló una carrera como solista, hasta que se separó de Génesis en 1996, para lanzar su propia banda, The Phil Collins Big Band. Con ella realizó conciertos alrededor del mundo y colaboraciones con distintos artistas e incluso una faceta por la que fue reconocido: bandas sonoras para películas de Disney, como Tarzán.

Pese a su increíble talento como baterista –reconocido como uno de los mejores de la historia, acaso el mejor en su género–, y ser dueño de una voz icónica, su vida personal estuvo llena de inconvenientes: tuvo tres matrimonios de los que se divorció, y varios colegas lo señalaron como una persona “difícil de tratar”.

Las lesiones de Phil Collins en la columna, el intervalo de la música y su retiro

A fines de 2006 Génesis volvió de las tinieblas con una formación compuesta por Tony Banks, Mike Rutherford, Daryl Stuermer, Chester Thompson y Phil Collins. Si bien sondearon a Peter Gabriel y Steve Hackett para que se unan a la gira Turn It On Again, finalmente no se concretó.

El proyecto duró poco, y en 2011 Collins anunció su primer retiro: una lesión en la columna vertebral y el cuello lo obligaron a realizarse cirugías y le afectaron seriamente la capacidad motriz. “No podía cortar el pan, y tuve que atarme los palillos con cinta a las manos para tocar”, reconoció en una entrevista.

Luego de años fuera de los escenarios, cirugías y rehabilitación para corregir sus problemas de salud, y la crianza de sus dos niños más pequeños, en 2015 anunció su regreso a la música con un nuevo álbum de estudio.

A principios de 2020 Génesis anunció su segundo reencuentro, con la misma formación que habían hecho un punto y aparte en 2007, para la gira “The Last Domino?”, anunciada como la última de su historia.

Por sus problemas físicos, Phil Collins anunció que no tocaría la batería y que en su lugar lo haría su hijo Nick. Acompañado de un bastón, con una llamativa fragilidad en el cuerpo pero con la voz intacta, el histórico músico sufrió la postergación de shows producto de la pandemia de coronavirus, pero pudo retirarse arriba de un escenario. Fue el pasado sábado, en Londres, frente a su gente y rodeado de familiares y amigos. Fuente: infocielo.com