Guerra de Malvinas: las cartas que vuelven a ser enviadas, 40 años después

Durante los 74 días que duró la guerra de Malvinas, soldados, suboficiales y oficiales argentinos enviaron miles de cartas a sus familias. Desde la trinchera, los combatientes narraban a través de textos sencillos sus sentimientos y vivencias, una mezcla que incluía el orgullo de estar en las islas, el valor para enfrentar lo desconocido y la esperanza por el futuro que imaginaban. Pero también expresaban sus miedos y angustias ante el peligro real, el hambre, el frío y la nostalgia por sus seres queridos.

Cada carta, cada texto, es una historia única y un punto de vista sin intermediarios sobre aquellos días que marcaron a sangre y fuego la historia argentina.

A 40 años del comienzo de la guerra, Clarín enviará por mail desde este 2 de abril, cada día, la transcripción de una de esas cartas escritas desde las Islas Malvinas en 1982. Son 15 cartas, 15 historias, 15 vidas.

Para recibir la colección de “Cartas desde las Islas” hay que acceder a www.clarin.com/cartas, y registrar un correo electrónico. Las cartas son transcripciones de manuscritos firmados por combatientes y dirigidas a algún miembro de su familia.

Hay cartas escritas por soldados y otras por suboficiales y oficiales del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Ocho cartas pertenecen a caídos durante el combate, siete a sobrevivientes.

La clave de este proyecto es el envío por email del texto que fue originalmente escrito en papel y enviado por correo desde las Islas Malvinas en 1982. La lectura de la transcripción de esas cartas adquiere otro sentido al recibirlas y leerlas en la plataforma que millones de personas usan diariamente para recibir sus correos electrónicos.

“Cartas desde las Islas” comenzarán a ser enviadas a los lectores partir de este sábado. El proyecto incluye también sopts televisivos, realizados en base a la lectura del fragmento de una carta y a la fotografía de su protagonista. La voz en off que lee los textos es la del actor Peter Lanzani.

La música de los spots es el adagio para clarinete y orquesta de Mozart; arreglado para ser ejecutado con instrumentos autóctonos argentinos.

Todo el contenido de “Cartas desde las Islas” se encuentra también disponible en una versión en inglés. El objetivo es que las voces que componen esta correspondencia puedan ser leídas por personas que no hablan español. La versión inglesa lleva el título “Letters from the other side” (Cartas del otro lado).

Para suscribirse a la edición en español y recibir las cartas por email, los usuarios que no están registrados deben inscribir su email en www.clarin.com/cartas, ingresando en el menú en la opción “Participá”.

Para los nuevos usuarios los envíos comenzarán en el momento que se inscriban.

​En el aniversario de la guerra que enfrentó a la Argentina con el Reino Unido, “Cartas desde las Islas” constituye un recordatorio y un homenaje de las vidas que se perdieron, de todos los que combatieron y de las familias que fueron directamente afectadas por el conflicto. Fuente: clarin.com