Eliana Molina: “El asesino de mi hermano Sebastián sigue suelto”

El 2 de marzo Sebastián Molina, de 18 años, salió de su casa en el barrio La Boca para ir a disfrutar del corso en Parque Lezama. Saludó a su hermana sin saber que era la última vez. Durante la madrugada fue asesinado de una puñalada en el tórax. A un mes de su muerte, su hermana Eliana Molina pide justicia: “Queremos que se conozca la verdad, que no sea un pibe más que matan como si nada. Hace un mes que lo mataron y el asesino sigue suelto como si nada. Hoy nos tocó a nosotros pero mañana le puede tocar a otro porque el asesino sigue suelto”.

Por eso, este viernes, la familia y los amigos de Sebastián organizaron una marcha para pedir justicia. Será a las 6 de la tarde en Avenida Martín García, justo en la esquina del Parque Lezama. “Para pedir justicia por Seba, para que no sea uno más que mataron y que quede en la nada”, pide su hermana, de 23 años. Ella es la mayor de sus cinco hermanos y le sigue una joven de 22 años, un hermano de 20, Sebastián era el tercero, una de 15 y una niña de 2. En su dolor, Eliana cuenta la relación que tenía con Sebastián: “Hace tres años que falleció mi mamá y él se quedó conmigo, no se me despegaba. Mi hermano era como un hijo más para mí, era todo para mí”.

Sebastián murió en el Hospital Argerich. “Según lo que nos cuenta el testigo que estaba con él, es que Sebastián había tenido una discusión”, relata Eliana. “Esa persona dice que le tiró una puñalada, que en el momento de la puñalada, el testigo pone la mano, sale herido y en el momento que saca la mano, le vuelve a tirar una puñalada más a Sebastián que se la da en el pecho”, cuenta la joven. Luego de ese momento, ambos salen corriendo y en un momento Sebastián se detiene porque pensó que le había agarrado asma. Cuando el amigo lo mira, se da cuenta que está apuñalado. “Y ahí es donde otro conocido se acercó, lo subieron a la moto y se lo llevaron hasta el Argerich”, comenta Eliana.

La investigación está a cargo de la fiscal Susana Callejas. El cuerpo de Sebastián se lo entregaron pero no le informaron a la familia nada acerca de la autopsia. “Nos sentimos mal porque no puede ser que ya haya pasado un mes desde que mataron a mi hermano y todavía no se encuentre el culpable”, dice Eliana y asegura: “A mi hermano lo mataron como a un perro, le tiraron a matar, sin ninguna razón porque mi hermano no tenía enemigos, ni problemas de plata”.

Sebastián era un joven con sueños y ganas de progresar. Su familia pide justicia. El asesino está suelto. Fuente: opinionfrontal.com