VIDEO: Maltratos, explotación laboral y escándalo en una conocida panadería de La Plata

Un verdadero escándalo envuelve por estas horas a una conocida panadería de La Plata, donde uno de los trabajadores denunció el presunto maltrato al que son sometidos y relató los ataques y la explotación de la que serían víctimas quienes trabajan en el lugar. Se trata de la Panadería Zuri, ubicada en 10 y 64, y donde Marcelo, quien trabajaba como repartidor; asegura haber sufrido innumerables malos tratos durante los 8 meses que formó parte de su personal.

"Nos insultaba por cualquier cosa, me trataba mal todo el tiempo y amenazaba con dejarnos sin trabajo. Yo hacía el reparto en una camioneta y el viernes pasado me increpó y culpó de algo erróneo. A raíz de eso, me llamó a su oficina y me echó. No fue solo eso, sino que empezó a insultarme y me rompió la moto que tenía guardada dentro del depósito", contó el denunciante, haciendo referencia al último encontronazo que tuvo con Nazareno, un hombre que, según puede verse en los video grabados por Marcelo, asegura ser el dueño del negocio y aparece corriéndolo para golpearlo.

Marcelo explicó a este medio que son más de diez los trabajadores que sufren la explotación laboral y los malos tratos en la panadería. "Me hacían trabajar de 6 a 11 de la mañana y de lunes a lunes. Me pagaban $700 y siempre me amenazaban con echarme si pedía algo más", sostuvo quien hasta hace unos días se encargaba del reparto de pan en diversos negocios.

Las imágenes grabadas por el denunciante, dejan expuesto mucho de lo que él describe. En ese marco, indicó que decidió hacer público su caso "para que se sepa la situación que viven en ese local los empleados y para que ninguna otra persona la sufra".

Vale destacar que 0221.com.ar se comunicó con Zuri y dialogó con Daiana Moabro, quien aseguró ser la dueña del negocio y no solo desconoció a Marcelo como empleado sino que también indicó que Nazareno "no es el dueño de la panadería", aunque se negó a dar a conocer cuál es la relación que el hombre mantiene con el comercio. La denuncia, mientras tanto, ya tramita en la Fiscalía N°2 de La Plata, que investiga todo lo sucedido. Fuentes: lamovidaplatense.com y 0221.com.ar