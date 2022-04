Aleman volvió a encender el cruce con Zuqui

La feroz pelea que Brahian Alemán y Fernando Zuqui tuvieron en el último clásico platense sumó un nuevo capítulo. A dos semanas de aquel encendido encuentro, el mediocampista tripero volvió a echar leña al fuego y encendió una vez más la polémica desatada aquel domingo en el Bosque de La Plata.

"Si lo agarro, te juro que lo mato", había dicho el uruguayo tras el empate 1 a 1 en el Juan Carmelo Zerillo. Ahora admitió haber tenido contacto con el jugador pincharrata: "Lo llamé y algún día nos vamos a cruzar y pasará lo que tenga que pasar. Lo llamé y todo bien", declaró el futbolista al aire de TyC Sports tras disputar el último encuentro con el Lobo.

"O sea, que si te tenes que tomar un café, ¿te lo tomas", repreguntó el movilero y el 10 del Lobo reveló que las cosas todavía no están del todo bien como parece: "No se si un café", respondió.

EL FUERTE CRUCE ENTRE ALEMÁN Y ZUQUI

"Si lo agarro, te juro que lo mato... Nos dijimos un par de cosas (con Zuqui), le dije que lo esperaba afuera para arreglarlo; lo esperé y no fue. Ahora conseguiré el teléfono y le escribiré", sostuvo Alemán terminado el clásico platense. Todavía estaba enojado por el fuerte cruce que ambos habían tenido dentro del campo de juego. En ese marco se conoció un video en el que Mariano Andújar lo contuvo en el túnel del vestuario, mientras él esperaba al futbolista pincharrata enardecido.

"Yo soy hombre, yo soy hombre. No vendo humo. Él me insultó y yo voy a hablar. Si lo agarro, te juro que lo mato", fueron algunas de las frases que se escucharon decir al jugador mens sana. Zuqui, en tanto, no le bajó el tono a la discusión y tras aquel encuentro incluso lanzó algunas chicanas veladas: "Somos un club grande, somos Estudiantes. Jugamos la Copa Libertadores. No sé qué le pasó al chico que me vino a buscar, estaba caliente. Ampliamente merecimos ganar", sostuvo.

Aunque ya parece haber corrido agua bajo el puente, todo indica que los resquemores siguen vigentes y habrá que esperar hasta que ambos jugadores vuelvan a estar frente a frente para saber a ciencia cierta cómo es que decantará el fuerte cruce que protagonizaron en la ciudad. Fuentes: lamovidaplatense.com y 0221.com.ar