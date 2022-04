Meteorólogos aclaran que este no será el invierno más frío de los últimos 15 años

Estos últimos días se dio a conocer una noticia que comunicaba que este invierno sería el más frío de los últimos 15 años. Tras aclarar que se trata de una fake news, meteorólogos nacionales explicaron cuál será la temperatura de este año y cómo se puede medir.

En el viral se comunicaba que "ya en el mes de abril se hará sentir el frío, por momentos, intenso. Para fines de abril se espera el ingreso de por lo menos tres olas de viento antártico, lo que provocará bajas importantes de temperatura con varios días de marcas bajo el 0, todo en el centro del país", y que estaba difundida por "el Servicio Privado de Meteorología (SPM) y el Observatorio Geometeorológico del Centro/Córdoba".

¿Es este el invierno más frío de los últimos 15 años?

Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) cuestionaron la veracidad de este informe, y explicaron que se trata de una fake news, es decir, una noticia falsa. En diálogo con este medio, Cindy Fernández, Álvaro Scardilli y Mauricio Norman Saldivar, explicaron que la afirmación de que este invierno será el más frío de los últimos 15 años, no tiene sustento científico meteorológico.

Cindy Fernández, comunicadora meteorológica del Servicio Meteorológico Nacional, explicó: "como posible es, pero no es lo que se espera que ocurra este año. De hecho, los pronósticos para finales del otoño y comienzos del invierno son todo lo opuesto. Lo más probable para este final de otoño y comienzo de invierno es que se presente con temperaturas de normales a superiores a las normales, no más frio".

La meteoróloga agregó que incluso este panorama no ocurre hace años, porque "en general hay un predominio de inviernos cálidos, que tienen temperaturas cada vez más elevadas en este contexto de cambio climático que es lo que se viene registrando en Argentina". El último invierno frío que hubo en el país fue el de 2018, según explicó Fernández, y sostuvo que luego está el de "2010, 2011, que ahí tuvimos algunos que fueron levemente fríos. Después para tener uno muy frío es el del 2007, que ese año fue extremadamente frío".

Por su parte, Álvaro Scardilli, del Centro Argentino de Meteorólogos, manifestó que "es disparatado saber en abril cómo va a ser exactamente nuestro invierno", ya que aunque existen pronósticos climáticos que permiten saber la tendencia de las temperaturas

Conocer con el detalle exhaustivo cuáles van a ser las temperaturas y ese patrón de comportamiento tan detallado, con tanta anticipación, no es científicamente posible

"Las previsiones indican que va a ser un invierno normal, no estamos esperando nada extraordinario y nada raro", afirmó Mauricio Norman Saldivar, meteorólogo y director de Hidrometeorología de la Municipalidad de La Plata. Asimismo agregó que "si llega a haber una posibilidad de que sea un invierno extremadamente raro con alguna irrupción de aire frío como nunca hubo en la historia, no lo vamos a saber hasta 10 días antes de que ocurra".

Saldivar también explica que con los datos con los que cuenta hasta el momento, "no hay ninguna posibilidad de que se acerque remotamente a lo que dice ese informe que he leído. La ciencia meteorológica no está dando ninguna pauta de que vaya a hacer un invierno como dice ese informe falso, del cual no sabemos la fuente original", haciendo referencia a la fake news viralizada.

¿Existe una manera de prever este fenómeno con tanta anticipación?

La Meteoróloga Cindy Fernández, en diálogo con este medio, afirmó que "hay maneras de prever más o menos cómo sería una estación del año porque para eso están los pronósticos a mediano y largo plazo, que se llaman tendencias. Lo que se hace es analizar a gran escala que variaciones va a tener, o podría tener, el comportamiento de la atmosfera en general, qué cambios en los patrones de circulación puede haber".

Al respecto explicó que estos cambios están modulados por oscilaciones globales —como pueden ser el niño o la niña— "que lo que hace es cuando estas oscilaciones están activas generan cambios en la circulación de vientos del planeta. Y esto tiene asociados cambios en temperaturas, en precipitaciones". En ese sentido, los profesionales analizan cuáles son los posibles cambios que puede haber en los próximo 30 y 90 días.

A partir de eso se hace la tendencia. Desde el SMN lo que hacemos se llama Pronóstico Climático Trimestral, que es la tendencia para el trimestre (Fernández)

De esta manera, sí existe una manera de prever un acontecimiento como el que se nombra en la fake news, pese a que no es lo correcto para este año.

Fake News sobre meteorología, una situación que se repite año a año

Si algo ocurre cada año, es este tipo de fake news que tienden a prever un fenómeno meteorológico extremo: sea frío o calor. Todas ellas, como expresa el meteorólogo Mauricio Norman Saldivar, son desarrolladas por "fuentes poco confiables y mayormente desconocidas", como las que aparecen en el viral de esta oportunidad que ni siquiera existen. En ese sentido, hay que prestar atención a las fuentes que brindan la información para saber si es o no real.

El meteorólogo, Álvaro Scardilli, dijo a este medio que "estas noticias generan desconcierto en la población, muchas veces generan preocupaciones. Hay que salir a desmentirlo, y habla de responsabilidad de quienes la crean y difunden". Asimismo explicó que "hay un proyecto de ley profesional que sería muy importante para evitar estas desinformaciones. Quienes hablen del tema sean comunicadores responsables o que sean los propios meteorólogos con información fidedigna".

Cindy Fernández afirmó estar preocupada por el hecho de que este tipo de noticias "se viralicen tan fácil, todos los años. La población debería ser un poco más consciente del daño que puede generar viralizando este tipo de noticias falsas y que deberían tener un poco más de cuidado". Finalmente agregó que suelen viralizarse "por WhatsApp, porque uno copia y pega, y después están esperando un fenómeno meteorológico que no es el que estaba pronosticado". Fuente: infocielo.com