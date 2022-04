Negra Vernaci: "¿No se las cogieron a ustedes?", la genial imitación de Viviana Canosa

Elizabeth Vernaci hizo una genial imitación de la chimentera macrista Viviana Canosa. En Radio Pop, la Negra y Tortonese suelen hacer programas inolvidables, algo de lo que pueden dar fe los oyentes, pero algunas piezas deberían guardarse para siempre.

La parodia que hizo la Negra Vernaci es simplemente genial, en dos minutos expuso lo que es y piensa la chimentera de A24: "Roñosas, emporedadas, faltas de empatía, ¿no se las cogieron a ustedes? Lesibianas reprimidas. Esas son las mujeres que no está dejando este Gobierno".

"Le sacan la plata a sus maridos, no como yo, que no necesito de nada ni de nadie porque soy genial, tengo talento y tengo la argolla limpia, porque me la lavo todos los días".

"Están solas, son asquerosas, las odio a todas. Encima opinan. No se dan cuenta que la única que puede opinar soy yo".