Barrio Agote: delincuentes atacaron ferozmente a una mujer y los vecinos los retuvieron

Dos delincuentes interceptaron a una mujer con el fin de robarle el automóvil y la golpearon de manera salvaje, con cabezazos y golpes de puño. Como si fuera poco, al resistirse como podía, le apretaron el brazo con la puerta del vehículo. Los gritos desesperados alertaron a los vecinos, que salieron a ayudarla y lograron atrapar a los ladrones.

El lamentable episodio sucedió este viernes en Catamarca al 3500, en barrio Agote, cuando la mujer llegó al lugar en su vehículo para llevarle encontrarse con su hija. En ese momento fue abordada por los delincuentes. "Me bajé del auto para bajarle unas cosas a mi hija, vino un hombre y una mujer y me empezaron a pegar. Se metieron en el auto y como no los dejaba poner la llave me empezaron a pegar cabezazos. Y también me agarraron la mano con la puerta", contó Alicia entre nerviosa y angustiada por lo sucedido, en un acto que se produjo a metros de la comisaría 7ª.

Los gritos desesperados de la mujer por el robo y el dolor que le produjeron los golpes recibidos fueron escuchados por varios vecinos de la zona, que no dudaron en salir a su rescate y controlar a los ladrones. Que, paradójicamente, después intentaron convertirse en víctimas al verse reducidos por varias personas.

"Yo no paré de gritar y vinieron vecinos y me ayudaron. Fue terrible, la piba gritaba «pegale un tiro»", agregó la mujer que en este momento debe "agradecer" no haber recibido un disparo. Fuente: lacapital.com.ar