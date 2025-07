¿Keylor Navas se va de Newell’s? La ausencia que encendió las alarmas

Algo no cerró en Mendoza. Keylor Navas no estuvo ni en el banco en el debut de Newell’s en el Torneo Clausura, y su ausencia abrió un interrogante que todavía nadie respondió con claridad. ¿Qué pasó realmente con el arquero costarricense? En este artículo te contamos todo lo que se sabe y qué señales preocupan al hincha leproso.

La baja de Navas fue sorpresiva. No viajó al estadio Bautista Gargantini y se quedó en el hotel, alegando un malestar estomacal. Pero puertas adentro, muchos hablan de otra cosa. No fue solo una indisposición: no saludó a los hinchas, no dio señales al cuerpo técnico, y su distanciamiento empieza a hacer ruido.

Ante este imprevisto, el cuerpo técnico de Cristian Fabbiani se vio obligado a improvisar. El que terminó firmando planilla como arquero suplente fue nada menos que Darío Benedetto, que no está para jugar por una lesión muscular. El “Pipa” venía arrastrando una molestia en el isquiotibial desde el amistoso ante Mazatlán, pero igual acompañó al plantel a Mendoza. No estaba en los planes que se calzara el buzo, pero la situación lo puso ahí.

Mientras tanto, el arco titular volvió a quedar en manos de Williams Barlasina, quien regresó antes de tiempo de su préstamo en Aldosivi. Ya había atajado en la International Football Cup de Veracruz y en algunos partidos oficiales del 2023, pero su retorno no estaba previsto tan pronto.

Pero la gran pregunta sigue siendo una sola: ¿por qué Keylor Navas se bajó del partido? El comportamiento del arquero fue extraño. Frío con los hinchas, distante con sus compañeros, y en el medio de rumores cada vez más fuertes sobre su futuro.

Según trascendió, el club mexicano Pumas estaría muy interesado en llevarse al costarricense. Habrían ofertado 2.5 millones de dólares, pero la dirigencia de Newell’s la rechazó. El deseo de Navas de acercarse a su familia —que ya se volvió a Costa Rica— es una de las razones que suenan con fuerza. Aunque hay algo que no cuadra: en enero, cuando también tuvo ofertas de México, eligió quedarse en Rosario.

¿Cambia ahora la situación? La cláusula contractual de Keylor solo le permite salir si llega una propuesta que realmente seduzca al club. Pero su actitud en Mendoza parece anticipar un desenlace distinto.

Por ahora, no hay confirmaciones. Solo señales. Y todas apuntan a lo mismo: Newell’s podría quedarse sin su arquero estrella en pleno torneo.