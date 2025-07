El hospital equino en peligro que forma a estudiantes de la UNLP y salva caballos maltratados

¿Qué pasaría si mañana cerrara el único hospital equino de la región? Detrás de esta pregunta hay un drama real: el predio donde funciona Caballos de Quilmes está en venta, y si no logran reunir los fondos, el proyecto podría desaparecer. Lo que está en juego no es solo un hospital de caballos de referencia, sino también un espacio clave para los estudiantes de Veterinaria de la UNLP.

Este hospital equino es único. Allí se atienden más de 80 caballos rescatados del maltrato extremo, principalmente por tracción a sangre. Muchos llegan en estado crítico, y gracias al trabajo de voluntarios y futuros veterinarios, se recuperan en un entorno preparado con tecnología y cuidados especializados.

Además, Caballos de Quilmes funciona como escuela de prácticas preprofesionales. Tiene convenios con la UNLP y la UBA para que los alumnos de los últimos años puedan capacitarse en casos reales, complejos y judicializados. Como explica Karina Dotto, directora del lugar: “No tratamos caballos de particulares ni de deporte. Solo atendemos a los que fueron víctimas del sistema”.

Actualmente, el hospital está ubicado en un campo de 110 hectáreas que fue cedido en comodato. Pero tras el fallecimiento del dueño, los herederos decidieron venderlo. El valor total es de $1.800 millones, y aunque ya juntaron $350 millones gracias a una colecta solidaria, aún falta mucho para alcanzar el objetivo.

¿Por qué es tan importante este espacio? Porque combina formación, rescate animal y acción social. Muchos de los caballos llegan desde el conurbano bonaerense, después de ser usados para juntar cartones durante horas. El hospital les da una segunda oportunidad y, al mismo tiempo, permite que los estudiantes de Veterinaria de la UNLP aprendan en un entorno de alta complejidad, algo que no se encuentra fácilmente en otros espacios.

Por razones de seguridad, el predio no se puede visitar. “Recibimos amenazas por rescatar caballos de la tracción a sangre. Por eso no damos la dirección y no abrimos al público”, aclaró Dotto.

La campaña de recaudación sigue activa. Se puede colaborar desde Argentina o desde el exterior, con transferencias o mediante Mercado Pago y PayPal. Es una causa urgente, pero también una oportunidad para defender un proyecto que salva vidas y forma profesionales.

Cómo colaborar con Caballos de Quilmes

Desde Argentina:

Alias: hospital.campo

CBU: 2990002400212671500017

Banco: COMAFI

Titular: Asociación Civil Libertad para los Caballos de Quilmes

Donar por MercadoPago