Qué condimentos evitar y cuáles elegir según Nichola Ludlam-Raine

¿El kétchup engorda? ¿La mayonesa light es mejor? Si alguna vez te hiciste esas preguntas mientras le ponías condimento a tu comida, esta nota es para vos. Porque no todos los condimentos son iguales, y algunos, aunque parezcan inofensivos, pueden estar llenos de azúcar, sal y aditivos que no le hacen bien a tu salud. Acá te contamos cuáles evitar y cuáles sumar sin culpa, según la mirada de la experta Nichola Ludlam-Raine.

El azúcar oculto que nadie ve

Lo que le da ese gustito dulce al kétchup no es solo el tomate. Las versiones tradicionales llegan a tener más de 22 gramos de azúcar por cada 100 g. Y si elegís salsa barbacoa, la cosa empeora: puede trepar hasta los 32 gramos. Es decir, más azúcar que algunas golosinas.

La nutricionista Nichola Ludlam-Raine, autora del libro How Not to Eat Ultra-Processed, advierte que hay que mirar bien las etiquetas. ¿El truco? Fijarse que el tomate esté al principio de la lista de ingredientes, no el azúcar ni el jarabe de glucosa. También recomienda elegir las versiones sin azúcar ni sal añadida, aunque algunas usen sucralosa como edulcorante.

Mayonesa: ¿light o común?

La mayonesa clásica tiene mucha grasa porque está hecha con aceite y huevo. Las versiones light bajan la grasa saturada, pero le agregan aditivos como la goma xantana para que parezca igual. Según Ludlam-Raine, si te molesta lo ultraprocesado, mejor usá la mayonesa común pero en poca cantidad.

¿Y el alioli? Es lo mismo que la mayonesa, pero con ajo. A veces se hace con aceite de oliva, lo que suma grasa saludable, pero sigue siendo calórico. Así que, ojo con la cantidad.

¿Qué condimentos son más saludables?

Si buscás sumar sabor sin arruinar tu comida, hay condimentos saludables que sí podés usar más seguido:

Mostaza: baja en calorías, grasa y azúcar. La inglesa es fuerte; la Dijon, más suave. Eso sí, revisá la sal.

Hummus: hecho con garbanzos, tiene fibra y proteínas vegetales.

Tapenade: a base de aceitunas, con grasas buenas y sabor intenso.

Pesto: si es casero o de buena calidad, suma nutrientes y buen sabor.

Salsas que parecen sanas… pero no

La salsa inglesa y la de soja son bajas en calorías, pero cargadas de sal. Una sola cucharadita puede tener la mitad de la sal que necesitás en todo el día. ¿Una mejor opción? La salsa tamari, con menos sodio y más proteínas.

En cuanto a las salsas picantes como la sriracha o el Tabasco, tienen antioxidantes y poca azúcar, pero pueden ser un problema si tenés el estómago sensible.

¿Y los fermentados?

El kimchi, el chucrut y los pepinillos naturales (no los comerciales llenos de azúcar) ayudan a la digestión gracias a los probióticos. Pero cuidado: si el pepinillo parece un chutney dulce, no es fermentado real.