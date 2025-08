Mordeduras de perros en Argentina: qué dice la OMS y quiénes son los más afectados

¿Por qué hay cada vez más casos graves de mordeduras de perros en Argentina? La respuesta no es tan simple, pero los datos preocupan. Especialmente si tenés hijes o convivís con animales. Lo que está pasando no es un hecho aislado, y los números oficiales ya muestran una tendencia que no podés ignorar.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en todo el mundo se registran decenas de millones de mordeduras de perros al año. En nuestro país, se empezaron a registrar oficialmente en 2023 y desde entonces los casos graves no paran de subir.

Qué muestran los datos en Argentina

En 2023 se notificaron 272 casos graves de mordeduras de perros. Pero en 2024 la cifra se disparó: 512 casos, un 88% más. Y solo en los primeros cinco meses de 2025 ya hubo 254 notificaciones de mordeduras graves.

Además, se suman 23.567 casos leves o moderados, que aunque no requieren internación, también necesitan atención médica. Las lesiones leves suelen ser cortes superficiales o arañazos, pero las graves pueden terminar en fracturas, hospitalizaciones o daños en zonas sensibles como la cabeza o el cuello.

Quiénes son los grupos más afectados

La mayoría de las personas con lesiones graves son varones menores de 15 años. Los datos del Ministerio de Salud muestran que los más afectados en 2023 y 2024 fueron niños menores de 9 años. Y lo más alarmante: el 62% de las lesiones graves fueron en cabeza y cuello.

¿El motivo? Los chicos no saben leer las señales de los perros, y muchas veces el entorno no está preparado para evitar situaciones de riesgo.

Dónde pasan las mordeduras

Más de la mitad de los ataques graves (54%) ocurrieron en la vía pública o lugares abiertos, y el 31% dentro de la casa. Eso significa que el peligro no está solo en la calle: también hay que estar atentos dentro del hogar, incluso con perros conocidos.

Qué está generando esta situación

Desde el Ministerio de Salud y profesionales como la veterinaria Silvina Muñiz, presidenta de AVEACA, coinciden en varios factores: el crecimiento descontrolado de la población canina, la tenencia irresponsable, y la humanización de los animales, que puede generarles estrés y reacciones agresivas.

“El perro no piensa ni siente como un humano. Si se lo confunde, puede reaccionar de forma indeseada”, advirtió Muñiz. Y aclaró: “Una mordedura puede ir desde un rasguño hasta poner en riesgo la vida”.

Qué se puede hacer para prevenir

Las recomendaciones oficiales incluyen:

Educar a niños y adultos sobre cómo acercarse a un perro.

Evitar dejar a los chicos solos con animales , sobre todo en reuniones sociales.

Separar físicamente a los niños de los perros durante ciertos momentos.

Fomentar la tenencia responsable y las campañas de esterilización.

Muchos municipios ya trabajan con campañas de adopción y educación, pero aún falta conciencia. Si bien no se reportaron muertes ni amputaciones, las mordeduras de perros ya son un problema de salud pública en Argentina.

Y ahora que sabés esto, ¿cuántas veces al día ves a un perro sin correa en la calle?