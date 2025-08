¿Cómo terminó muerto un bulldog francés en un criadero clandestino de La Plata?

Un caso que parece sacado de una película de terror ocurrió hace pocos días en el Barrio Aeropuerto, pero recién ahora se conoce. Un bulldog francés apareció muerto por desnutrición en un criadero clandestino, mientras otros dos animales lograron ser rescatados. ¿Cómo se llegó a esta situación? ¿Quién es responsable? Acá te lo contamos, punto por punto.

Allanamiento en el Barrio Aeropuerto

Todo empezó con una denuncia anónima. El reconocido rescatista platense Ezequiel “Kelo” se acercó junto a la Policía a una casa en la zona de 115 y 611. Allí, según relataron, funcionaba un criadero ilegal de perros de raza. El olor, el silencio y el estado del lugar anticipaban lo peor.

En medio del allanamiento, encontraron a un bulldog francés ya sin vida, claramente desnutrido. Pero no estaban solos: también había una perra y una coneja en estado crítico. Ambas fueron rescatadas con vida y trasladadas de inmediato a una veterinaria, donde ahora están siendo atendidas.

Maltrato animal: un delito que sigue pasando

Lo que se vio en ese lugar fue brutal. Según contó Kelo, la perra sobrevivía tomando agua de lluvia y revisando bolsas de basura. El lugar no tenía comida, ni agua limpia, ni condiciones mínimas de higiene. Una situación límite que vuelve a poner el foco en el maltrato animal en La Plata.

Este tipo de hechos no son aislados. El abandono, el encierro y la negligencia también son formas de violencia. Por eso, la Ley N°14.346 protege a los animales y sanciona penalmente estos casos. Ahora será la Justicia quien investigue y defina si el dueño del lugar será imputado por abandono y muerte de animales.

¿Qué pasó con los animales rescatados?

Los dos animales que lograron sobrevivir están siendo tratados por profesionales. Una vez que se recuperen, serán puestos en adopción responsable, según informaron desde el entorno del rescatista. Mientras tanto, siguen bajo control veterinario.

¿Qué podés hacer vos?

Si ves un caso de maltrato animal o sospechás de un criadero clandestino, no te calles. Podés denunciarlo en comisarías, fiscalías o ante organizaciones de protección animal. Muchas veces, el primer paso para frenar este tipo de crueldades es que alguien lo cuente.

Este nuevo caso en el Barrio Aeropuerto no solo refleja el sufrimiento animal, sino también la falta de controles y la urgencia de actuar. La muerte del bulldog francés no fue un accidente: fue el resultado de una cadena de negligencias que no puede repetirse.