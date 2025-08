¿Se viene el trío más inesperado del espectáculo?

Lo que empezó como una declaración picante terminó en un ida y vuelta que incomodó hasta a Moria Casán. Y sí, la propuesta salió de la propia Graciela Alfano, después de que Pato Galmarini confesara en una entrevista que le faltó vivir un affaire con la exvedette.

La revelación sorprendió a más de uno. Sobre todo porque Galmarini, histórico dirigente peronista, está en pareja hace años con Moria Casán. Sin embargo, lejos de quedarse callada, Alfano aprovechó la movida para tirar más leña al fuego.

"Vamos a hablar con Moria a ver si quiere hacer un trío. ¿Qué es lo que quiere este hombre? No sé. No entiendo", dijo con humor la diva en diálogo con Puro Show (eltrece). Pero lo más picante llegó después: "Yo he hecho tríos muchas veces y estoy a favor de quien quiera hacerlo", lanzó sin filtro.

Cuando el periodista quiso saber más, le preguntó si los tríos eran con dos hombres o con un hombre y una mujer. La respuesta de Alfano fue igual de descontracturada: "Con quien sea que quiera. Eso depende de los gustos de cada uno".

Mientras tanto, Galmarini, o “Galma” como lo llama cariñosamente Moria, parece haber sacado a relucir un costado más desinhibido. Alfano incluso se preguntó si no se está contagiando del estilo de La One: "Es un Galmarini La One", dijo entre risas.

Hasta ahí, todo parecía una anécdota divertida. Pero el clima cambió cuando la prensa le preguntó a Moria Casán qué opinaba sobre los dichos de su pareja. La exvedette no ocultó su sorpresa: "Ah, no sabía que había dicho eso. Y bueno, le habrá quedado algo pendiente con ella, que es mi primita".

Y como si fuera poco, también le preguntaron si se sumaría al trío con Alfano y Galmarini. La respuesta fue ambigua, pero dejó la puerta entreabierta: “No sé, puede ser. Tengo que verlo”.

Las redes, como era de esperarse, no tardaron en reaccionar. Algunos usuarios celebraron el humor y la libertad con la que hablaron del tema. Pero otros no fueron tan amables. “Qué triste envejecer bien por fuera y tan decadente por dentro”, “Por favor, Sras., dejen de ridiculizarse”, fueron algunos de los comentarios más duros que se viralizaron.

La escena dejó más preguntas que respuestas. ¿Fue todo una provocación? ¿Una jugada mediática? ¿O realmente hay espacio para el trío entre Graciela Alfano, Pato Galmarini y Moria Casán? Por ahora, nadie lo descarta del todo. Y vos, ¿qué opinás?