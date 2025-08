El hijo de Russo desmiente rumores

En un contexto de profunda crisis futbolística para Boca Juniors, comenzaron a circular en redes sociales una serie de rumores sobre un supuesto deterioro en la salud de Miguel Ángel Russo, actual director técnico del club. La preocupación se incrementó tras la viralización de un video donde se lo ve con dificultades para subir una escalera luego de la derrota frente a Huracán, que extendió a once la racha de partidos sin triunfos.

Sin embargo, las especulaciones fueron rápidamente desmentidas por su hijo, Ignacio Russo, futbolista de Tigre. En diálogo con DSports Radio, fue claro: "Mi papá está bien de salud, está contento, está feliz. Se hablan muchas cosas de más, pero el mundo Boca es así".

Si bien el entrenador tuvo un antecedente serio en 2017, cuando enfrentó y superó un cáncer de próstata mientras dirigía a Millonarios de Colombia, no hay indicios actuales que apunten a un nuevo cuadro clínico preocupante. Sobre ello, Ignacio agregó: "Yo lo veo bien y eso me deja tranquilo. Se habla mucho porque él tampoco dice nada, no tiene por qué hacerlo".

En lo estrictamente futbolístico, la situación es cada vez más tensa. Con un plantel dividido, salidas conflictivas como las de Marcos Rojo, Cristian Lema y Marcelo Saracchi, y la amenaza constante de un nuevo revés deportivo, el próximo partido ante Racing podría ser decisivo para el futuro de Russo en su tercer ciclo como DT del club.

Pese a las adversidades, el entrenador sigue al frente del grupo, aunque con mayor apoyo de sus asistentes Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez. Desde su entorno aseguran que está en condiciones de continuar, y por ahora, su salud no está en duda, al menos según quienes lo rodean a diario.